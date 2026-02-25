雷雨要來了！賈新興：228連假有局部雷雨發生機率

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賈新興說，228假期降雨多，並有局部雷雨發生的機率。聯合報系資料照
未來10天天氣變化快速。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」指出，今日起鋒面東北季風一波接一波，系統移動快、水氣增。228假期降雨多，並有局部雷雨發生的機率。26日馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

賈新興指出，26日新竹以北及宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區轉多雲。到了27日受鋒面通過及傍晚受東北季風影響，台南以北及花蓮轉有局部短暫雨或雷雨，午後高屏、宜蘭及台東亦有零星短暫雨。28日台中至台南及花蓮仍有短暫陣雨或雷雨，北北基宜東有零星短暫雨。

賈新興指出，溫度方面，今天受鋒面和東北季風增強影響，北部氣溫下降，高溫只有21-23度，但明天就會回升；周五起228連假再受另一鋒面影響，氣溫再下降。3月1日溫度回升，3月3日再受鋒面影響，溫度再下降。

至於3月1日雲林以北及花蓮有局部短暫雨，雲嘉南及宜東仍有零星短暫雨。賈新興說，2日午後台中以北、宜花東和各地山區有零星短暫雨。3日受鋒面通過及東北季風影響，全台有局部短暫雨。4日各地仍有零星短暫雨。5日高屏、苗栗以北及宜花東有零星短暫雨。6日宜花東仍有短暫雨，午後受鋒面影響，各地轉有雨。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 東北季風 賈新興

