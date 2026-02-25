無菸台北燈節登場 吳欣岱指東京吸菸管理關鍵：吸菸區設置不夠
台北燈節登場，今年市長蔣萬安首度試辦「無菸燈節」，心臟血管外科醫師、港湖議員擬參選人吳欣岱在臉書表示，據東京實務經驗，人潮洶湧商圈或節慶活動，吸菸管理關鍵「不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。」
吳也提出建議，實際做法是：至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區。只有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才可能被遵守，無菸城市也才不是口號。
繼無菸年貨大街，北市府再試辦燈節，吳欣岱說，蔣萬安的無菸燈會吸菸區設置不夠，她也也自己門診經驗分享，診間有非常多癮君子，有些一天兩包。她從來不要求他們一天之內戒掉，因為這樣講對方只會換醫生或有所隱瞞。「不是因為我很寬容，只是因為這是人之常情。」所以戒菸必須給出合理的舒壓方式、替代方案，對健康更有幫助的其他選擇。像大禹治水一樣，堵不如疏。
吳欣岱說，無菸城市的政策迪化街已經實測過，在人潮非常密集的情況下，步行 500 公尺，大約需要20分鐘。這不是理論推估，而是節慶現場真實發生的狀況。當街道被人潮塞滿，步行速度被迫降到最低，「距離」早就不能用平時的經驗來計算。這也是為什麼，在距離年貨大街吸煙區僅100公尺的西寧北路，整條路有成千上百的菸蒂。
吳說，根據東京的實務經驗，在人潮洶湧的商圈或大型節慶活動中，吸菸管理的關鍵從來「不是禁菸範圍畫得多大，而是行為容忍距離。」回到這次燈會的西門町展區，目前僅設置三個吸菸區，且全部集中在展區邊界；花博展區對多數身處核心人潮中的民眾而言，實際步行距離往往落在400到600 公尺以上。
吳說，在燈節高峰時段，這意味著十幾分鐘，甚至更久的移動成本。結果並不是不抽菸，而是被迫躲進巷弄、騎樓或轉角，讓吸菸行為變得更隱蔽、也更難管理。「政策永遠要考慮行為科學，否則會累死所有人。」
她提到，如果市府的目標是真正的無菸城市，就不能只停留在擴大禁菸範圍的宣示，而必須誠實面對現場的行為現實：當合法選項不夠近、不夠方便，違規就一定會發生。與其事後疲於稽查，不如在制度設計上補足吸菸區的密度與位置，讓願意守法的人不會無力配合。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。