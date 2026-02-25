春雨來了降雨熱區換這區 鄭明典揭四季降雨熱區

春天天氣變化快速，今起3波鋒面及東北季風接力，周六起華南雲雨區東移，降雨機率增加。中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，台灣降雨熱區隨季節變化，有逆時針分布的特徵。現在是春雨天氣形態，西北部雨區特徵逐漸顯現了。

鄭明典指出，冬季是東北季風雨型為主，降雨熱區在東北；春季華南雲系影響，降雨熱區轉到西北，然後逐漸往中部山區擴展；夏季西南季風起來，降雨熱區再轉到西南部，颱風則全台均霑；秋季西南風減弱，熱帶東風到台灣變東南風，降雨熱區轉東南部。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 今起3波鋒面及東北季風接力，周六起華南雲雨區東移，降雨機率增加。本報資料照片