今起3波鋒面接力 粉專：本周春雨爆發「雨落抹停」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起天氣變化快速，3波鋒面及東北季風接力，周六起還有華南雲雨區東移，降雨機率高。本報資料照片
今起天氣變化快速，3波鋒面東北季風接力，加上周六起華南雲雨區東移，氣象粉專「林老師氣象站」指出，春雨綿綿、雨落抹停。

「林老師氣象站」指出，從今晨歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，首波春雨將在本周爆發，主要會有3個特徵，包括此波持續時間較長，自2月26日起至3月5日，肇生的訊號頻繁出現。

其次，環境水氣偏多，補給充足，接續的鋒面雲系、華南雲雨帶及中低層短波槽的移入。第三，降雨型態雖屬間歇性陣雨，但偶有劇烈對流發生。目前評估2月27日北部外海及基隆北海岸發生雷雨的機會正在增加，並伴隨著強勁陣（大）風。

「林老師氣象站」指出，春雨是銜接乾季與梅雨季的重要過渡雨水，對於台灣水資源與農業至關重要；2026年的春雨，仍將扮演水資源關鍵角色，但在氣候變遷加劇的背景下，「不穩定性」與「極端化」將成為今年更需要關注的氣象風險。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 水資源 東北季風

