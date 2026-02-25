今起多波鋒面影響北台降雨轉涼 228連假全台下雨

北部、東部下雨變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，鋒面移入伴隨層狀雲，降水回波偏弱，苗栗以北局部降雨。冷空氣正逐漸南下，截至上午5時12分北台低溫略降，其他地區尚未反映，各地區平地最低氣溫約在15至18度。

吳德榮指出，今日鋒面掠過、北部及東半部有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼。各地區氣溫如下：北部14至20度、中部15至25度、南部16至29度及東部15至27度。

吳德榮表示，明日短暫空檔、氣溫升，東半部偶有局部短暫雨；晚起另一鋒面前中高雲移入、雲量增多。周五(27日)鋒面南下，中部以北轉有局部雨、天氣轉涼，周六(28日)鋒面降雨區往南移動、範圍略縮小。下周(1)日至周一(2日)上午略好轉、天氣回暖，局部地區仍有短暫降雨的機率。下周一下午起至周五(6日)又是另一段短波盛行，繼續晴雨、冷暖頻繁更迭的型態。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，今日開始，連續幾波短波通過，晴雨多變、為春季易降雨的型態，鋒面偶有對流性降雨，伴隨的「春雷」及較大雨勢、機率有逐波提高的趨勢；鋒後冷空氣並不強、僅達「東北季風」等級(台北測站最低氣溫都在15度以上)，但因冷暖頻繁更迭，感覺上氣溫的變化幅度都很大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。