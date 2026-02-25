台南南化凌晨1時48分規模3.6地震 有感搖晃持續監測
2026年2月25日凌晨1時48分，台南市南化區發生規模3.6地震，震源深度約9.5公里，震央位於台南市政府東北東方約35.5公里處，屬於極淺層地震。此次地震有感範圍涵蓋南台灣部分地區，震度回報顯示最大震度為1級，並未造成損害。
最大震度1級地區: 高雄市、台南市
高雄市甲仙區和台南市楠西區同時測得最大震度1級。1級屬於微震範圍，多數人較靜止時才會感受到輕微搖晃，室內擺設基本無顯著晃動。因震度較輕，無需採取特別的防災措施，但仍建議民眾保持警覺，注意後續可能的餘震。
由於此次地震震度均小於3級，民眾不必過度恐慌，但應持續了解各地震安全守則。地震發生時，室內應趴下掩護穩住，遠離窗戶和可能掉落的物品。震後請檢查居家安全狀況，如有疑慮盡速尋求專業協助。保持通訊暢通，留意最新官方資訊及指示，是確保自身安全的重要步驟。
本次地震無明顯災情通報，中央氣象署持續監控該區域地震活動。提醒民眾做好地震防災準備，了解震後應變措施，提升安全意識。
▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）
