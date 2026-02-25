台南南化區發生規模4.3地震 有感搖晃持續時間短

2026年2月25日凌晨1時23分，台南市南化區發生規模4.3的淺層地震，震源深度約9.4公里，震央位置約位於台南市政府東北東方35.3公里處。此次地震有感範圍廣泛，最大震度出現在高雄市甲仙區及台南市楠西區，測得3級震度，其他嘉義縣市、雲林縣、彰化縣及屏東縣亦有明顯搖晃感受。

最大震度3級地區:高雄市、台南市

高雄市甲仙及台南市楠西所測得的3級震度，屬於弱震等級，意味著幾乎所有人都能感受到搖晃，室內家具輕微晃動，靜止車輛有明顯擺動。針對此震度區域，建議民眾地震時保持鎮定，採取「趴下、掩護、穩住」的原則，避免站立靠近窗戶。地震過後，應檢查居家水電及瓦斯管線是否異常，並避免使用電梯。同時，民眾應保持通訊暢通，留意氣象局發布的後續警示及可能的餘震。

最大震度2級地區:嘉義縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣

嘉義縣市、雲林縣與彰化縣普遍感受到2級搖晃，屬輕震範圍，民眾有感覺電燈及懸掛物輕微晃動。此震度下建議民眾保持警覺，避免在高處站立，並檢視周遭物品是否安全穩固。

最大震度1級地區:屏東縣

屏東縣大部分地區僅感到1級微震，多為靜止時感受輕微搖晃，對日常生活影響不大，但仍提醒保持防震意識。

本次地震因震源淺且靠近南化地區，搖晃感較為明顯，提醒相關縣市民眾注意餘震可能。建議民眾務必遵守防震守則，不要恐慌，並時刻保持警覺，確保自身安全。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）