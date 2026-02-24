瘦瘦針與眼疾 專家：因果關係未定

糖尿病前期病人施打瘦瘦針，引發眼睛大出血。對此，衛福部食藥署指出，迄今並未接獲眼部出血、視網膜惡化等通報個案。眼科醫學會、糖尿病醫學會等專家均認為，這應是偶發事件，截至目前為止，腸泌素（瘦瘦針主成分）與眼部疾病之間的因果關係仍不確定，無法直接推論。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，全國藥物不良反應通報系統持續監測「GLP-1藥品」（瘦瘦針）安全性，從一一二年一月一日至一一五年二月廿四日間共接獲卅件通報。

今年一月一日至今，新增九例，症狀包括腸胃疾病，癲癇、暈眩、喪失意識、昏厥等神經疾病，以及抑鬱、進食障礙、注射部位不適等。

劉佳萍強調，目前尚未接獲新聞所述眼部出血，或視網膜疾病惡化正式通報案件，將持續依法基測並追蹤相關通報，提醒醫療機構及民眾，懷疑藥品不良反應發生時，可立即透過全國藥物不良反應通報系統進行通報，專線電話為○二—二三九六—○一○○。

青光眼治療專家、眼科醫學會監事呂大文表示，類似事件可能是偶發事件，兩者之間不見得有直接因果關係，糖尿病患者即使未施打瘦瘦針，也常出現眼底、視網膜病變。近年來，瘦瘦針使用廣泛，許多青光眼患者擔心施打瘦瘦針會導致視野惡化，但青光眼本來就會持續惡化，不見得與瘦瘦針有關。

另一名權威級眼科醫師指出，從未聽過施打瘦瘦針導致眼部疾患惡化，國內外未出現集中通報的眼部不良反應個案，目前並無證據顯示瘦瘦針藥物機轉與視網膜疾病有關，需搜集更多病例，分析原因，才能知道是否為巧合，民眾不必過度焦慮。

糖尿病醫學會常務理事杜思德表示，國際糖尿病醫學界曾討論過瘦瘦針導致視網膜病變等議題，尚無定論，日前美國糖尿病醫學會召開研討會，討論腸泌素治療與眼部疾病因果關係，最後共識為「仍無法確定兩者因果關係」。

「自己協助近千名患者評估使用腸泌素藥物，至今仍無個案因使用瘦瘦針導致視網膜病變惡化。」杜思德說，用眼過度、疏於篩檢、嚴重肥胖等因素均可能導致缺血性黃斑部病變，傷及視網膜，因單一個案推論腸泌素導致視網膜出血，「較沒有科學實證」。

杜思德提醒民眾，勿私下購買瘦瘦針，如劑量不對、減重太快，不吃不喝引發脫水，都可能讓視網膜病變惡化。