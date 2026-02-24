罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

六十二歲林姓男子為糖尿病前期患者，左眼已有前增殖視網膜病變，因體型較胖，在醫師評估下施打瘦瘦針，每周一次，不料，二個月後左眼出血，幾近失明，三度手術仍無法止血。眼科醫師洪啟庭提醒，視網膜病變者如透過瘦瘦針減重，務必持續追蹤視網膜變化，一旦異常，立即停藥。

洪啟庭表示，該名患者血糖控制穩定，因體重八十公斤、身體質量指數（ＢＭＩ）廿九，屬於肥胖。為求瘦身，去年在診所就醫，經內科醫師評估符合用藥標準，每周注射一次，不料，二個月後眼睛開始出現問題。

洪啟庭指出，該名患者左眼已有前增殖視網膜病變，最佳矯正視力約○點○五（已屬高度視力障礙），每三個星期至眼科門診追蹤治療，病況穩定。今年初左眼完全看不見，緊急回診，檢查發現出血不止，眼壓一度飆高至卅五mmHg（毫米汞柱），超音波檢查顯示，玻璃體腔內出血。

值得注意的是，急診當日安排前房血液灌洗術，手術過程中，血液不斷地由眼球後方湧出，似乎永遠吸不完，相當少見。

個案後續回診兩次，第一次左眼前房持續出血，大片血塊遮蓋在角膜內層，眼超音波顯示，五分之一的濃稠玻璃體出血，只好再度開刀止血。第二次回診時，前房仍繼續出血，合併角膜水腫，超音波掃描發現，三分之二的玻璃體腔內都是血液，顯示出血狀況更為嚴重。洪啟庭說，該病患左眼視力僅剩光感，狀況非常不樂觀，其糖化血色素數值明顯降低，難以解釋此結果。

瘦瘦針不良反應以腸胃道反應、食欲抑制過度為主，另有急性胰臟炎、增加甲狀腺癌風險等疑慮。洪啟庭表示，曾有美國眼科醫學期刊研究證實，使用瘦瘦針，將造成糖尿病患者視網膜病變、玻璃體出血，且集中於剛打十六周內，與該名患者形類似。不過，其中仍有很多尚未了解的機轉，等待後續探索。