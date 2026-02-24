聽新聞
0:00 / 0:00

罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
六十多歲糖尿病前期患者施打八周的瘦瘦針後，左眼視網膜病變惡化，嚴重出血，然眼科醫學會、糖尿病醫學會等專家均認為，兩者之間因果關係仍尚待釐清，無法確定。圖／洪啟庭提供
六十多歲糖尿病前期患者施打八周的瘦瘦針後，左眼視網膜病變惡化，嚴重出血，然眼科醫學會、糖尿病醫學會等專家均認為，兩者之間因果關係仍尚待釐清，無法確定。圖／洪啟庭提供

六十二歲林姓男子為糖尿病前期患者，左眼已有前增殖視網膜病變，因體型較胖，在醫師評估下施打瘦瘦針，每周一次，不料，二個月後左眼出血，幾近失明，三度手術仍無法止血。眼科醫師洪啟庭提醒，視網膜病變者如透過瘦瘦針減重，務必持續追蹤視網膜變化，一旦異常，立即停藥。

洪啟庭表示，該名患者血糖控制穩定，因體重八十公斤、身體質量指數（ＢＭＩ）廿九，屬於肥胖。為求瘦身，去年在診所就醫，經內科醫師評估符合用藥標準，每周注射一次，不料，二個月後眼睛開始出現問題。

洪啟庭指出，該名患者左眼已有前增殖視網膜病變，最佳矯正視力約○點○五（已屬高度視力障礙），每三個星期至眼科門診追蹤治療，病況穩定。今年初左眼完全看不見，緊急回診，檢查發現出血不止，眼壓一度飆高至卅五mmHg（毫米汞柱），超音波檢查顯示，玻璃體腔內出血。

值得注意的是，急診當日安排前房血液灌洗術，手術過程中，血液不斷地由眼球後方湧出，似乎永遠吸不完，相當少見。

個案後續回診兩次，第一次左眼前房持續出血，大片血塊遮蓋在角膜內層，眼超音波顯示，五分之一的濃稠玻璃體出血，只好再度開刀止血。第二次回診時，前房仍繼續出血，合併角膜水腫，超音波掃描發現，三分之二的玻璃體腔內都是血液，顯示出血狀況更為嚴重。洪啟庭說，該病患左眼視力僅剩光感，狀況非常不樂觀，其糖化血色素數值明顯降低，難以解釋此結果。

瘦瘦針不良反應以腸胃道反應、食欲抑制過度為主，另有急性胰臟炎、增加甲狀腺癌風險等疑慮。洪啟庭表示，曾有美國眼科醫學期刊研究證實，使用瘦瘦針，將造成糖尿病患者視網膜病變、玻璃體出血，且集中於剛打十六周內，與該名患者形類似。不過，其中仍有很多尚未了解的機轉，等待後續探索。

瘦瘦針 視網膜 糖尿病

延伸閱讀

吃黑巧克力像輕運動？日本研究揭「感官營養」新機制

白內障爭議案纏訟5年終翻案 眼科名醫賴麗如無罪確定義診列車續駛

獨／瘦瘦針打完16周內最危險 糖尿病患視網膜病變惡化機率增

獨／打瘦瘦針釀眼出血？ 醫揭62歲男左眼「全黑」：幾近失明

相關新聞

禁止越界 旅行社跨行銷售 最高罰15萬

自由行興盛與數位轉型浪潮，不少旅行社在網站上販售票券與網卡，卻觸動法規紅線。多家旅行社在今年春節旅遊旺季前夕陸續接獲地方...

罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

六十二歲林姓男子為糖尿病前期患者，左眼已有前增殖視網膜病變，因體型較胖，在醫師評估下施打瘦瘦針，每周一次，不料，二個月後...

趁火打劫 拖吊2公里要4萬？北市嚴查

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨都下令跨局處研擬自治條例或相關指引，遏止惡質業者；新北交...

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

未來1周受到3波鋒面影響，北東明率先變天，周末起各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天第1波鋒面通過，東北季...

缺工嚴重…大型車高齡駕駛 逾時工作輕罰

大型車職業駕駛缺工嚴重，持照年齡上限已從六十五歲放寬至六十八歲，但限日間行駛，違者可罰六千元至一萬二千元。交通部考量駕駛...

健康主題館／失智者靠作畫重拾開朗

外界多認為，失智症患者呈現社會退縮，容易遺忘、生活無法自理，台大北護分院在台北市西門國小成立失智據點，設法翻轉失智者刻板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。