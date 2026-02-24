不得販售非登記事項商品…旅行業盼修法 學者籲另設公司

觀光署日前發函給旅行業者，重申旅行社不得販售非登記事項商品，再度凸顯旅行業在數位化與多元經營趨勢下，面臨的法規與市場落差。觀光業界與學者皆指出，旅行業雖屬特許行業，但經營型態早已不同於過往，現行法規如何調整，仍有討論空間。

中華民國旅行業全國聯合會理事長吳盈良表示指出，旅行業是特許行業，這是保護也是限制，在現行法規下，沒有登記的事項就不准銷售，如果只是當作贈送或包裝在行程裡還可以，但一旦裸銷，只要有人檢舉，觀光署就必須依法行政，過去就有不少會員因票券或周邊商品銷售問題受罰。

吳盈良也認為，旅行業仍是特許行業的前提下，法規是否能因應時代更迭與市場變化進行檢討，值得社會討論。也許可以思考，是否適度增加旅行業可以銷售的項目內容，增加國際競爭力，但修法確實會牽涉複雜度。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜則說，歐美多數國家並未對旅行業設下嚴格的經營項目限制，台灣、日本、中國則因有旅行業管理制度，才會對可經營範圍畫出清楚界線，一旦跨線就容易落入灰色地帶。

陳家瑜表示，短期內業者要解套，可透過成立不同公司或取得雙執照方式因應，許多大型旅行社已登記「網路管理公司」、「一般零售業」或「資訊服務業」規避風險，多元經營。

陳家瑜認為，若要等修法解套，不僅耗時，更會牽動與零售業、電商業者的利潤分配，建議受衝擊的旅行業者，與其期待緩不濟急的法律修正，不如主動調整公司的營運結構，透過設立子公司或擴充營業登記項目，旅行社才能從「代訂票券的仲介者」，轉型為「跨領域的旅遊服務集團」，在法規的邊界內尋找最大的商機。