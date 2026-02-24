聽新聞
0:00 / 0:00

不得販售非登記事項商品…旅行業盼修法 學者籲另設公司

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

觀光署日前發函給旅行業者，重申旅行社不得販售非登記事項商品，再度凸顯旅行業在數位化與多元經營趨勢下，面臨的法規與市場落差。觀光業界與學者皆指出，旅行業雖屬特許行業，但經營型態早已不同於過往，現行法規如何調整，仍有討論空間。

中華民國旅行業全國聯合會理事長吳盈良表示指出，旅行業是特許行業，這是保護也是限制，在現行法規下，沒有登記的事項就不准銷售，如果只是當作贈送或包裝在行程裡還可以，但一旦裸銷，只要有人檢舉，觀光署就必須依法行政，過去就有不少會員因票券或周邊商品銷售問題受罰。

吳盈良也認為，旅行業仍是特許行業的前提下，法規是否能因應時代更迭與市場變化進行檢討，值得社會討論。也許可以思考，是否適度增加旅行業可以銷售的項目內容，增加國際競爭力，但修法確實會牽涉複雜度。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜則說，歐美多數國家並未對旅行業設下嚴格的經營項目限制，台灣、日本、中國則因有旅行業管理制度，才會對可經營範圍畫出清楚界線，一旦跨線就容易落入灰色地帶。

陳家瑜表示，短期內業者要解套，可透過成立不同公司或取得雙執照方式因應，許多大型旅行社已登記「網路管理公司」、「一般零售業」或「資訊服務業」規避風險，多元經營。

陳家瑜認為，若要等修法解套，不僅耗時，更會牽動與零售業、電商業者的利潤分配，建議受衝擊的旅行業者，與其期待緩不濟急的法律修正，不如主動調整公司的營運結構，透過設立子公司或擴充營業登記項目，旅行社才能從「代訂票券的仲介者」，轉型為「跨領域的旅遊服務集團」，在法規的邊界內尋找最大的商機。

旅行社 觀光署

延伸閱讀

228連假出遊 9縣市旅宿訂房率破4成

挪威極光團客控行李遺失「一套衣服穿12天」 旅行社：僅少部分未找回

春節訂房統計出爐！觀光署：台中嘉義訂房逾六成

旅行社導遊感冒吃藥打針都治不好疑肝炎 痙攣昏倒急診抽血才知染愛滋

相關新聞

禁止越界 旅行社跨行銷售 最高罰15萬

自由行興盛與數位轉型浪潮，不少旅行社在網站上販售票券與網卡，卻觸動法規紅線。多家旅行社在今年春節旅遊旺季前夕陸續接獲地方...

罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

六十二歲林姓男子為糖尿病前期患者，左眼已有前增殖視網膜病變，因體型較胖，在醫師評估下施打瘦瘦針，每周一次，不料，二個月後...

趁火打劫 拖吊2公里要4萬？北市嚴查

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨都下令跨局處研擬自治條例或相關指引，遏止惡質業者；新北交...

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

未來1周受到3波鋒面影響，北東明率先變天，周末起各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天第1波鋒面通過，東北季...

缺工嚴重…大型車高齡駕駛 逾時工作輕罰

大型車職業駕駛缺工嚴重，持照年齡上限已從六十五歲放寬至六十八歲，但限日間行駛，違者可罰六千元至一萬二千元。交通部考量駕駛...

健康主題館／失智者靠作畫重拾開朗

外界多認為，失智症患者呈現社會退縮，容易遺忘、生活無法自理，台大北護分院在台北市西門國小成立失智據點，設法翻轉失智者刻板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。