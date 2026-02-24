聽新聞
元宵夜月全食 全台可見紅月

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演「血月」月全食天文現象。圖／台北市天文館提供
今年3月3日（農曆正月十五）元宵佳節傍晚，全台將上演「血月」月全食天文現象。圖／台北市天文館提供

今年三月三日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午五時五十分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為晚間七時四分至八時三分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。建議民眾選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞。

台北天文氣象站主任蔡禹明說，本次月全食歷時四小時又卅五分鐘，自台灣時間三月三日下午四時四十三分起，由「半影食始」揭開序幕、下午五時五十分「初虧」、晚上七時四分「食既」、晚上七時卅四分「食甚」、晚間八時三分「生光」、晚間九時十八分「復圓」，最後在晚間十時廿五分「半影食終」結束，其中晚間七時四分至八時三分是最精華的全食階段，共計五十九分鐘。

蔡禹明指出二○○一至二一○○年，全球各地預計將發生二二八次月食，其中月全食八十六次、月偏食五十區次及半影月食八十五次，上次台灣可見的月全食發生於去年九月七日，下次台灣可見到全程月食階段要等到二○二八年十二月卅一日。

