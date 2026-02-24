聽新聞
0:00 / 0:00
元宵夜月全食 全台可見紅月
今年三月三日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午五時五十分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精彩為晚間七時四分至八時三分的月面全食階段，屆時可見暗紅色的大滿月月面。建議民眾選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞。
台北天文氣象站主任蔡禹明說，本次月全食歷時四小時又卅五分鐘，自台灣時間三月三日下午四時四十三分起，由「半影食始」揭開序幕、下午五時五十分「初虧」、晚上七時四分「食既」、晚上七時卅四分「食甚」、晚間八時三分「生光」、晚間九時十八分「復圓」，最後在晚間十時廿五分「半影食終」結束，其中晚間七時四分至八時三分是最精華的全食階段，共計五十九分鐘。
蔡禹明指出二○○一至二一○○年，全球各地預計將發生二二八次月食，其中月全食八十六次、月偏食五十區次及半影月食八十五次，上次台灣可見的月全食發生於去年九月七日，下次台灣可見到全程月食階段要等到二○二八年十二月卅一日。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。