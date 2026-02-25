業界疾呼 放寬司機工時彈性

交通部預告修法，高齡大型車職業駕駛若超過日間行駛時段，裁罰金額將下修為一八○○至三六○○元。但大型車相關工會和業者認為，與其下修逾時駕駛裁罰金額，不如放寬工時彈性、加嚴高齡駕駛健檢標準。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔指出，駕駛大型車勞心又勞累，很多人逾六十歲就萌生退休念頭，六十五至六十八歲高齡職業駕駛人，除涉及司機本身，也攸關其他用路人安全，與其下修逾時駕駛裁罰金額，不如再加嚴高齡駕駛健檢標準，甚至重新訂定一套更完善的健檢項目及系統，保障用路人的安全。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林映辰則說，高齡駕駛若存有足夠薪資就不會一再延長駕駛年齡，交通部已針對一般高齡駕駛採加嚴管理駕照制度，針對職業駕駛更應如此。

林映辰說，尊重交通部預告修法下修逾時駕駛裁罰金額，但建議後續配套措施要做好，否則下修裁罰金額後，從業人員有恃無恐，憂心涉及其他用路人的安全。

中華民國汽車貨運商業同業公會全國聯合會常務理事胡木源說，樂見降低罰則，代表交通部也認為高罰鍰不合理。

但胡木源說，六十五歲以上大型車職業駕駛夜間禁止行駛規定並不合理，因為六十五歲以上身體健康、足堪夜間駕駛者很多，像日本就很多高齡駕駛。政府應採健檢等手段，確認是否具備夜間駕駛能力，況且現在社會缺工，找駕駛不容易，想賺錢養家的人也有實際需要，政府不應該管太多，應該放寬規定。

台北市公車聯管委員會執行長李建文表示，業者對罰款金額下修樂觀其成，但非僅罰款下修，如果更能從法規面更進一步放寬六十五至六十八歲職業大客車駕駛人的服勤彈性，更是德政。尤其依客運業者實際營運情況，相較於年輕駕駛，資深駕駛的穩定性高出許多。

中興巴士董事長呂奇龍說，罰款金額非重點，如何在保障安全與勞權前提下，訂定更符合運輸業特性的工時制度，才是當前討論關鍵。