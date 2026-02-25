聽新聞
3月徵文主題 年後減重祕訣

聯合報／ 本報訊

追劇、滑手機、吃零食、享用大餐…，春節九天年假，許多人明顯發福，腰圍變粗，想控制體重，明知「少吃多動」是唯一正道，卻難以執行。您是否有過類似困擾，出國或是年假後變得福泰，歡迎分享您的健康減重祕訣。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，3月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

