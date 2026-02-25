聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／幫婆婆做臘腸 難忘熱鬧年味

聯合報／ 文／Ann（ 苗栗市）
年菜趨向精簡，禮俗依然傳承。圖／Ann提供
年菜趨向精簡，禮俗依然傳承。圖／Ann提供

現在很多人都覺得過年年味愈來愈淡，我們嬰兒潮這一代，由衷希望一些習俗能傳承下去，過年期間家人團團圓圓，趁機凝聚感情。

當年婆家幾個媳婦上班到除夕，才能趕回來吃年夜飯。唯獨我有寒假，早早回家當幫手。一進入臘月，婆婆就忙著做臘腸、臘肉，我負責把那幾杆的臘味完全風乾後，經過蒸煮再切片，帶著一股酒香和精實的嚼勁，是一道令人懷念的年菜。

婆婆有幾道拿手料理，如蹄膀筍乾、火腿熬豬肚、人參燉雞，炸蔬菜丸子等，還有水餃，每樣幾乎都是功夫菜。除夕傍晚，祭祖後，開始端上一道道年菜，婆婆還會開甕，濾出調製的李子酒，除了小孩，每人都會喝上一兩杯。大人在餐桌上高談闊論，小孩早已下桌去放鞭炮，屋內屋外都熱鬧不已。

待餐桌收拾好後，大家輪流給公婆拜年。公婆開始發壓歲錢，每位孫子給了以後，就連近中年的我們也都有紅包，公婆總說給你們壓壓歲，這是長輩給我們的祝福。

如今公婆已仙逝多年，大家也各自過年，再也沒有當年熱鬧的氣氛了。現在我也只做幾道簡單的料理，但是煮水餃（端元寶）和給壓歲錢的習俗不可少，儘管孩子已成年就業，我們也傳承公婆的禮俗，以同樣的心情祝福他們。

春節 年夜飯

延伸閱讀

剩餘年菜還堆冰箱？醫警告覆熱「致癌風險」：一類蔬菜最危險

壓歲錢存錯帳號！他誤匯2萬給陌生人 靠Threads一天找回

「很怕走不出來」鹿港老街春節湧人潮 遊客直呼年味十足

買年菜幫公公慶生被嫌爆！丈夫不救還指責 她帶孩離場：不爽就離婚

相關新聞

禁止越界 旅行社跨行銷售 最高罰15萬

自由行興盛與數位轉型浪潮，不少旅行社在網站上販售票券與網卡，卻觸動法規紅線。多家旅行社在今年春節旅遊旺季前夕陸續接獲地方...

罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

六十二歲林姓男子為糖尿病前期患者，左眼已有前增殖視網膜病變，因體型較胖，在醫師評估下施打瘦瘦針，每周一次，不料，二個月後...

趁火打劫 拖吊2公里要4萬？北市嚴查

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨都下令跨局處研擬自治條例或相關指引，遏止惡質業者；新北交...

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

未來1周受到3波鋒面影響，北東明率先變天，周末起各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天第1波鋒面通過，東北季...

缺工嚴重…大型車高齡駕駛 逾時工作輕罰

大型車職業駕駛缺工嚴重，持照年齡上限已從六十五歲放寬至六十八歲，但限日間行駛，違者可罰六千元至一萬二千元。交通部考量駕駛...

健康主題館／失智者靠作畫重拾開朗

外界多認為，失智症患者呈現社會退縮，容易遺忘、生活無法自理，台大北護分院在台北市西門國小成立失智據點，設法翻轉失智者刻板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。