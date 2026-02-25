聽新聞
健康你我他／幫婆婆做臘腸 難忘熱鬧年味
現在很多人都覺得過年年味愈來愈淡，我們嬰兒潮這一代，由衷希望一些習俗能傳承下去，過年期間家人團團圓圓，趁機凝聚感情。
當年婆家幾個媳婦上班到除夕，才能趕回來吃年夜飯。唯獨我有寒假，早早回家當幫手。一進入臘月，婆婆就忙著做臘腸、臘肉，我負責把那幾杆的臘味完全風乾後，經過蒸煮再切片，帶著一股酒香和精實的嚼勁，是一道令人懷念的年菜。
婆婆有幾道拿手料理，如蹄膀筍乾、火腿熬豬肚、人參燉雞，炸蔬菜丸子等，還有水餃，每樣幾乎都是功夫菜。除夕傍晚，祭祖後，開始端上一道道年菜，婆婆還會開甕，濾出調製的李子酒，除了小孩，每人都會喝上一兩杯。大人在餐桌上高談闊論，小孩早已下桌去放鞭炮，屋內屋外都熱鬧不已。
待餐桌收拾好後，大家輪流給公婆拜年。公婆開始發壓歲錢，每位孫子給了以後，就連近中年的我們也都有紅包，公婆總說給你們壓壓歲，這是長輩給我們的祝福。
如今公婆已仙逝多年，大家也各自過年，再也沒有當年熱鬧的氣氛了。現在我也只做幾道簡單的料理，但是煮水餃（端元寶）和給壓歲錢的習俗不可少，儘管孩子已成年就業，我們也傳承公婆的禮俗，以同樣的心情祝福他們。
