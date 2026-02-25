食在營養／韭菜是血管清道夫 可降三高
春天是韭菜盛產季節，韭菜有「起陽草」俗稱，營養價值高，屬於高鉀、高鈣、高鋅、高鎂蔬菜，富含維生素A、β胡蘿蔔素、葉酸、有機硫化物、槲皮素等營養素，可促進血管暢通，是血管清道夫，能護眼、護心、降三高、防癌，更可增強男性雄風，有心血管疾病、高血壓、高血脂的人，很適合吃韭菜。
俗諺「一月蔥、二月韭」，衛福部台北醫院醫美中心營養管理門診營養師劉怡里表示，春天的韭菜品質最優，有獨特的辛香味，吃起來口感很軟嫩。市面上也常見韭菜花，還有「貢韭」之稱的韭黃，三種韭菜家族成員皆是辛香料蔬菜，可以入菜。
韭菜屬於高鉀低鈉的食材，有促進血液循環作用，劉怡里說，韭菜的鉀含量很高，具降血壓功效，尤其韭菜含鋅、硫化丙烯、葉酸高，植化素的有機硫化物、槲皮素含量也相當高，可幫助血管暢通、保持血管彈性，對心血管的保養非常好，不僅可以護心、預防中風，相對還有助於增強男性雄風，因此中醫將韭菜又稱為「壯陽草」，類似天然的「威而鋼」。
韭菜的維生素A、β胡蘿蔔素含量超高，具有護眼功能，可維護黏膜健康，並且抗癌又護心。劉怡里指出，春天氣候乍暖還寒，容易感冒生病，建議可以多吃當令的韭菜，預防病毒、抑制發炎、提升免疫力，就不易罹患上呼吸道感染疾病。但韭菜的鉀含量高，腎臟病人食用要小心。
韭菜含有大量硫化物，主要是來自於它獨特的辛香味及嗆辣味，因而有很強的抗氧化能力，具抑制發炎作用。中醫來看，因韭菜含有硫化物，則可以強精補陽、幫助血液循環，並有殺菌、活血化瘀的功效。劉怡里說，有高血壓、高血脂的人、習慣吃紅肉的人，就很適合搭配吃韭菜，例如韭菜炒肉絲、韭菜炒蛋、韭菜豬血湯、涼拌韭菜等，可以防癌、降三高、預防心血管疾病。
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。