食在營養／韭菜是血管清道夫 可降三高

春天是韭菜盛產季節，韭菜有「起陽草」俗稱，營養價值高，屬於高鉀、高鈣、高鋅、高鎂蔬菜，富含維生素A、β胡蘿蔔素、葉酸、有機硫化物、槲皮素等營養素，可促進血管暢通，是血管清道夫，能護眼、護心、降三高、防癌，更可增強男性雄風，有心血管疾病、高血壓、高血脂的人，很適合吃韭菜。

俗諺「一月蔥、二月韭」，衛福部台北醫院醫美中心營養管理門診營養師劉怡里表示，春天的韭菜品質最優，有獨特的辛香味，吃起來口感很軟嫩。市面上也常見韭菜花，還有「貢韭」之稱的韭黃，三種韭菜家族成員皆是辛香料蔬菜，可以入菜。

韭菜屬於高鉀低鈉的食材，有促進血液循環作用，劉怡里說，韭菜的鉀含量很高，具降血壓功效，尤其韭菜含鋅、硫化丙烯、葉酸高，植化素的有機硫化物、槲皮素含量也相當高，可幫助血管暢通、保持血管彈性，對心血管的保養非常好，不僅可以護心、預防中風，相對還有助於增強男性雄風，因此中醫將韭菜又稱為「壯陽草」，類似天然的「威而鋼」。

韭菜的維生素A、β胡蘿蔔素含量超高，具有護眼功能，可維護黏膜健康，並且抗癌又護心。劉怡里指出，春天氣候乍暖還寒，容易感冒生病，建議可以多吃當令的韭菜，預防病毒、抑制發炎、提升免疫力，就不易罹患上呼吸道感染疾病。但韭菜的鉀含量高，腎臟病人食用要小心。

韭菜含有大量硫化物，主要是來自於它獨特的辛香味及嗆辣味，因而有很強的抗氧化能力，具抑制發炎作用。中醫來看，因韭菜含有硫化物，則可以強精補陽、幫助血液循環，並有殺菌、活血化瘀的功效。劉怡里說，有高血壓、高血脂的人、習慣吃紅肉的人，就很適合搭配吃韭菜，例如韭菜炒肉絲、韭菜炒蛋、韭菜豬血湯、涼拌韭菜等，可以防癌、降三高、預防心血管疾病。