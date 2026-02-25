聽新聞
避免誤解 失智者生活照護原則

聯合報／ 連星恬／台大醫院臨床心理中心臨床心理師

隨著高齡人口增加，失智症成為重要的公共衛生與家庭照護議題。失智症不僅影響記憶力，亦會造成思考、語言、判斷能力及情緒與行為控制的退化，使患者在日常生活中逐漸需要他人協助。

若家庭成員對疾病特性與照護方式缺乏了解，容易產生誤解與衝突。透過正確照護觀念與支持系統，能提升患者生活品質，也減輕照顧者的身心負擔。

1建立規律作息

建立穩定且規律的生活作息，有助於提升患者的安全感與情緒穩定。固定起床、用餐與睡眠時間，並維持明確的日夜環境及活動差異，可減少混亂與焦慮。搭配日曆、白板或簡易提示，有助於患者掌握每日活動。每日安排適度的身體與腦力活動，如散步、伸展、簡單家務、聽音樂或手作，不需過度強調成果，重點在於參與及維持功能，並鼓勵在患者有安全感的環境中維持適度社交互動。

2注意居家安全

應以安全與簡潔為原則，移除易絆倒或誤認的物品，設置夜間照明、防滑措施與扶手，並透過文字或圖片標示協助患者辨識空間，以降低迷路與跌倒風險。

3溝通時放慢語速

使用簡短句子，一次給予一項指令，避免責備與反覆糾正。搭配溫和的表情與肢體語言，並提供有限選擇，可增進患者的理解與自主感。當患者出現情緒激動或誤認情境時，可先同理與安撫，再轉移注意力至熟悉或喜歡的活動，以降低衝突。於安全範圍內尊重患者的選擇與堅持，讓其參與生活決策，有助於維持尊嚴與掌控感。

4維持運動、均衡飲食

控制血壓、血糖、膽固醇與體重，維持規律運動與均衡飲食，可降低血管性失智的風險。全素食者需注意維生素B12補充。跌倒若導致腦部創傷，可能進一步損害認知功能；即便未直接影響腦部，行動能力下降也可能造成活動量減少，間接不利於認知功能的維持，因此防跌措施尤為重要。

照顧失智症患者是一項長期且耗能的工作，照顧者可善用長照資源如1966專線、日照與喘息服務，以維持家庭整體的身心健康。

