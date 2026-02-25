聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／失智者靠作畫重拾開朗

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
失智症長者陳娕月(左)在女兒余小姐(右)陪同下，觀賞她的蠟筆畫作。記者曾學仁／攝影
失智症長者陳娕月(左)在女兒余小姐(右)陪同下，觀賞她的蠟筆畫作。記者曾學仁／攝影

外界多認為，失智症患者呈現社會退縮，容易遺忘、生活無法自理，台大北護分院在台北市西門國小成立失智據點，設法翻轉失智者刻板印象，由職能治療師教導長輩作畫，昨日在政大公企中心舉辦展覽，其中一幅為85歲失智者陳娕月的畫作，她在據點職能治療師指導下，以蠟筆作畫，並以手指塗抹的技法，呈現沙灘夕陽西下的光景。

陳娕月的女兒余小姐說，母親失智初期時常不願出門，台大北護分院失智據點社工黃柏凱同理長輩出門困難，每次在據點上課、下課都會提醒母親「明天還要再來喔」，持續不斷的勸導，讓母親從最初抗拒據點活動，到願意參加，甚至期待下一次的活動，規律參與活動也讓母親生活更有規律，接觸新環境、朋友，參與作畫、園藝、種菜等活動，對長者認知促進很有助益。

台大北護分院攜手跨界夥伴，舉辦「友智藝同」失智症長者創作展。圖╱台大北護分院提供
台大北護分院攜手跨界夥伴，舉辦「友智藝同」失智症長者創作展。圖╱台大北護分院提供

運用手眼協調 都是好的治療

台大北護分院社區醫療暨長照部主任黎家銘指出，除藝術治療外，台大北護分院在失智據點提供手作創作、園藝治療、烹飪等課程，讓失智者動手種花草，在不使用明火的情況烹調菜餚，「凡是運用手眼協調的活動，都是好的職能治療」，也可透過懷舊治療，例如看舊電影、輪流分享兒時往事、工作經歷等，可以幫助老人家多動腦，活絡認知功能。

台大北護分院失智社區據點，每班參與長者約10至15人之間，黎家銘說，參加課程人數「很看天氣」，太冷、太熱出席的長者人數都會變少，其實家屬在家中也可與失智者一起從事簡易職能治療，像摺衣服也是很好的職能治療活動，長者須透過手眼協調，才能整齊摺好衣服，透過這些活動，刺激認知功能，減少長者白天嗜睡情況，並搭配物理治療，可以幫助長者提升認知功能。

台大北護分院院長詹鼎正說明新開發的「認知功能訓練卡」。記者曾學仁／攝影
台大北護分院院長詹鼎正說明新開發的「認知功能訓練卡」。記者曾學仁／攝影

認知訓練卡 讓長者主動學習

台大北護分院還開發一套「認知功能訓練卡」，卡牌上寫著長者每日生活所需的物品及注意事項，例如盥洗所需的牙刷、牙杯、圍兜兜等，背面則可用來玩加減乘除數字遊戲，家屬可問長輩盥洗要做哪些事情，由長輩挑出需要準備的工具，如牙刷、牙杯等。

黎家銘指出，使用卡牌比起家屬命令式的要求「別忘了這項東西」，不僅是對失智者尊重，也能讓照顧者與被照顧者之間，有彼此溝通、關懷機會，並且比起「被動」被要求要做哪些事項，藉由卡牌可以讓長者「主動」學習要做的事，對認知功能促進有明顯助益。

失智者 照顧 治療師 失智症

延伸閱讀

《吸血鬼倖存者》精神續作《Vampire Crawlers》開放試玩！變成Roguelite回合制卡牌遊戲

影／台大北護分院攜手跨界夥伴 以藝術翻轉失智印象

每天喝蔬果汁會讓你更健康嗎？教授告訴你為何可能弊多於利

社工苦勸「明天記得來」 曾抗拒照顧、無故生氣 失智者靠作畫重拾開朗

相關新聞

禁止越界 旅行社跨行銷售 最高罰15萬

自由行興盛與數位轉型浪潮，不少旅行社在網站上販售票券與網卡，卻觸動法規紅線。多家旅行社在今年春節旅遊旺季前夕陸續接獲地方...

罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

六十二歲林姓男子為糖尿病前期患者，左眼已有前增殖視網膜病變，因體型較胖，在醫師評估下施打瘦瘦針，每周一次，不料，二個月後...

趁火打劫 拖吊2公里要4萬？北市嚴查

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨都下令跨局處研擬自治條例或相關指引，遏止惡質業者；新北交...

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

未來1周受到3波鋒面影響，北東明率先變天，周末起各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天第1波鋒面通過，東北季...

缺工嚴重…大型車高齡駕駛 逾時工作輕罰

大型車職業駕駛缺工嚴重，持照年齡上限已從六十五歲放寬至六十八歲，但限日間行駛，違者可罰六千元至一萬二千元。交通部考量駕駛...

健康主題館／失智者靠作畫重拾開朗

外界多認為，失智症患者呈現社會退縮，容易遺忘、生活無法自理，台大北護分院在台北市西門國小成立失智據點，設法翻轉失智者刻板...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。