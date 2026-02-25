健康主題館／失智者靠作畫重拾開朗

外界多認為，失智症患者呈現社會退縮，容易遺忘、生活無法自理，台大北護分院在台北市西門國小成立失智據點，設法翻轉失智者刻板印象，由職能治療師教導長輩作畫，昨日在政大公企中心舉辦展覽，其中一幅為85歲失智者陳娕月的畫作，她在據點職能治療師指導下，以蠟筆作畫，並以手指塗抹的技法，呈現沙灘夕陽西下的光景。

陳娕月的女兒余小姐說，母親失智初期時常不願出門，台大北護分院失智據點社工黃柏凱同理長輩出門困難，每次在據點上課、下課都會提醒母親「明天還要再來喔」，持續不斷的勸導，讓母親從最初抗拒據點活動，到願意參加，甚至期待下一次的活動，規律參與活動也讓母親生活更有規律，接觸新環境、朋友，參與作畫、園藝、種菜等活動，對長者認知促進很有助益。

台大北護分院攜手跨界夥伴，舉辦「友智藝同」失智症長者創作展。圖╱台大北護分院提供

運用手眼協調 都是好的治療

台大北護分院社區醫療暨長照部主任黎家銘指出，除藝術治療外，台大北護分院在失智據點提供手作創作、園藝治療、烹飪等課程，讓失智者動手種花草，在不使用明火的情況烹調菜餚，「凡是運用手眼協調的活動，都是好的職能治療」，也可透過懷舊治療，例如看舊電影、輪流分享兒時往事、工作經歷等，可以幫助老人家多動腦，活絡認知功能。

台大北護分院失智社區據點，每班參與長者約10至15人之間，黎家銘說，參加課程人數「很看天氣」，太冷、太熱出席的長者人數都會變少，其實家屬在家中也可與失智者一起從事簡易職能治療，像摺衣服也是很好的職能治療活動，長者須透過手眼協調，才能整齊摺好衣服，透過這些活動，刺激認知功能，減少長者白天嗜睡情況，並搭配物理治療，可以幫助長者提升認知功能。

台大北護分院院長詹鼎正說明新開發的「認知功能訓練卡」。記者曾學仁／攝影

認知訓練卡 讓長者主動學習

台大北護分院還開發一套「認知功能訓練卡」，卡牌上寫著長者每日生活所需的物品及注意事項，例如盥洗所需的牙刷、牙杯、圍兜兜等，背面則可用來玩加減乘除數字遊戲，家屬可問長輩盥洗要做哪些事情，由長輩挑出需要準備的工具，如牙刷、牙杯等。

黎家銘指出，使用卡牌比起家屬命令式的要求「別忘了這項東西」，不僅是對失智者尊重，也能讓照顧者與被照顧者之間，有彼此溝通、關懷機會，並且比起「被動」被要求要做哪些事項，藉由卡牌可以讓長者「主動」學習要做的事，對認知功能促進有明顯助益。