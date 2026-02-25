聽新聞
證據不足 3車主告不了拖吊流氓

聯合報／ 蔣永佑／新北報導

雙北、桃園接連傳出拖吊業者大敲竹槓爭議。據調查，最早爆出漫天喊價、拖吊流氓行徑的「小崔道路救援集團」，去年四月曾遭檢警依強制、詐欺恐嚇取財偵辦共三案，檢方最後都認為證據不足，均不起訴處分。

但檢方深知該集團絕非善類，處分書文末特別點出全案雖不足認涉刑事犯罪，仍可由警方依社會秩序維護法移送法院裁罰。

去年新北市警方偵辦時，就查出該集團不只小崔道路救援一家業者，包括崔姓負責人及雇用的許姓拖吊車司機，及同樣從事道路救援業的胡姓女子，「班長道路救援」張姓負責人共四人。

與小崔道路救援產生糾紛而向警方報案的五位民眾中，有三案與拖吊有關，情節不外乎先佯稱按照拖吊收費標準收費，等拖車車輛上車後即坐地起價，以加收人手服務費、拖車費、路費、絞盤費、絞鏈費等名目，要求給付天價費用，還在車主拒絕付款時，以車輛擋住車主座車不讓其離去。

檢警偵辦發現，報案車主對於事發經過均義憤填膺，也提供事後匯款紀錄，但沒有人能提出業者如何以低價詐騙車主再坐地起價，或是當中施以詐術或出言恐嚇的相關佐證；檢方認為當下既然雙方對拖吊費用有爭議，在車主未支付任何費用前，業者不願放車屬人之常情，因此三案均處分不起訴。

檢方不起訴處分書中，檢察官首先闡明現有事證，雖難以認定小崔道路救援集團涉刑事犯罪，但集團身為交通運輸從業人員，趁車主們突遭車禍求助無門之際，未約定報酬便誘使車主同意拖吊，嗣後故意訛索、巧立名目收取各式費用，不無違反社維法「交通運輸從業人員，於約定報酬後，強索增加，或中途刁難或雖未約定，事後故意訛索，超出慣例者」之規定。

檢察官指出，該集團行徑依社會秩序維護法可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，依照法律程序，檢方就刑事犯罪已做出不起訴處分，故違反社維法部分，要由原移送機關，也就是警方另行移送法院簡易庭裁處。

交通事故 詐欺 恐嚇

禁止越界 旅行社跨行銷售 最高罰15萬

自由行興盛與數位轉型浪潮，不少旅行社在網站上販售票券與網卡，卻觸動法規紅線。多家旅行社在今年春節旅遊旺季前夕陸續接獲地方...

罕見病例 眼疾男打瘦瘦針 眼嚴重出血

六十二歲林姓男子為糖尿病前期患者，左眼已有前增殖視網膜病變，因體型較胖，在醫師評估下施打瘦瘦針，每周一次，不料，二個月後...

趁火打劫 拖吊2公里要4萬？北市嚴查

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨都下令跨局處研擬自治條例或相關指引，遏止惡質業者；新北交...

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

未來1周受到3波鋒面影響，北東明率先變天，周末起各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天第1波鋒面通過，東北季...

缺工嚴重…大型車高齡駕駛 逾時工作輕罰

大型車職業駕駛缺工嚴重，持照年齡上限已從六十五歲放寬至六十八歲，但限日間行駛，違者可罰六千元至一萬二千元。交通部考量駕駛...

健康主題館／失智者靠作畫重拾開朗

外界多認為，失智症患者呈現社會退縮，容易遺忘、生活無法自理，台大北護分院在台北市西門國小成立失智據點，設法翻轉失智者刻板...

