證據不足 3車主告不了拖吊流氓

雙北、桃園接連傳出拖吊業者大敲竹槓爭議。據調查，最早爆出漫天喊價、拖吊流氓行徑的「小崔道路救援集團」，去年四月曾遭檢警依強制、詐欺及恐嚇取財偵辦共三案，檢方最後都認為證據不足，均不起訴處分。

但檢方深知該集團絕非善類，處分書文末特別點出全案雖不足認涉刑事犯罪，仍可由警方依社會秩序維護法移送法院裁罰。

去年新北市警方偵辦時，就查出該集團不只小崔道路救援一家業者，包括崔姓負責人及雇用的許姓拖吊車司機，及同樣從事道路救援業的胡姓女子，「班長道路救援」張姓負責人共四人。

與小崔道路救援產生糾紛而向警方報案的五位民眾中，有三案與拖吊有關，情節不外乎先佯稱按照拖吊收費標準收費，等拖車車輛上車後即坐地起價，以加收人手服務費、拖車費、路費、絞盤費、絞鏈費等名目，要求給付天價費用，還在車主拒絕付款時，以車輛擋住車主座車不讓其離去。

檢警偵辦發現，報案車主對於事發經過均義憤填膺，也提供事後匯款紀錄，但沒有人能提出業者如何以低價詐騙車主再坐地起價，或是當中施以詐術或出言恐嚇的相關佐證；檢方認為當下既然雙方對拖吊費用有爭議，在車主未支付任何費用前，業者不願放車屬人之常情，因此三案均處分不起訴。

檢方不起訴處分書中，檢察官首先闡明現有事證，雖難以認定小崔道路救援集團涉刑事犯罪，但集團身為交通運輸從業人員，趁車主們突遭車禍求助無門之際，未約定報酬便誘使車主同意拖吊，嗣後故意訛索、巧立名目收取各式費用，不無違反社維法「交通運輸從業人員，於約定報酬後，強索增加，或中途刁難或雖未約定，事後故意訛索，超出慣例者」之規定。

檢察官指出，該集團行徑依社會秩序維護法可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，依照法律程序，檢方就刑事犯罪已做出不起訴處分，故違反社維法部分，要由原移送機關，也就是警方另行移送法院簡易庭裁處。