趁火打劫 拖吊2公里要4萬？北市嚴查

雙北、桃園接連發生天價拖吊爭議，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政昨都下令跨局處研擬自治條例或相關指引，遏止惡質業者；新北交通局也將聯合其餘五都向中央建議，比照觀光條例模式，透過定型化契約方式，要求業者公開相關價目表等，保護消費者權益。

桃園二月廿二日大年初六有一名女子因電動機車後輪沒氣，透過網路找拖吊車，機車從桃園區慈文路載至中正路，短短二公里路程被索價五萬一千元，明顯超出行情，經報警處理，雙方協調以一萬元收費和解落幕。同一名業者也在新北地區道路救援時，喊出拖吊十公里索價十萬元天價。

張善政得知後指示交通局與法務局商討研議對策，強調中央法規未完善前將研議自治條例及收費標準，「絕不縱容惡質業者」坐地喊價、扣車威脅。

桃市府查出爭議拖吊業者車主為「騰至國際企業社」，商業登記是台中市政府核發，營業項目包含汽車修理、汽車拖吊等。台中市府主任消保官何怡萱表示，今將聯繫業者說明，因拖吊業常採靠行制度，車主和實際簽約契約當事人未必同一人，須從簽訂契約後開立發票判斷。

北市議員陳宥丞指出，有民眾二月初晚間騎機車經士林百齡橋籃球場車子發不動，透過網路找道路救援，短短兩公里被要價四萬多元，這不是單一消費糾紛，業者還有強制性契約，強迫簽署「封口條款」，要求市民承諾不得追責或向媒體申訴。不肖業者鑽研法律漏洞，包裝成商業行為，導致警方常認為是民事糾紛。

「我認為這就是趁火打劫！」蔣萬安昨在市政會議裁示，交通局會同法務局、消保官最短時間內研議相關作業指引，要求轄內道路救援拖吊業者清楚揭露各項收費內容，強化資訊公開以及透明機制，讓執法單位有理有據可依循，若業者違反指引，就依「北市消費者保護自治條例」要求改正，不配合者即開罰。

台北市警察局表示，「拖吊流氓」近年在雙北地區接案，去年至今累積十數件糾紛；警方已蒐集事證，並訪查案件關係人，報請台北地檢署指揮，將以涉嫌詐欺、組織犯罪提報治平對象檢肅偵辦。未來作業指引出爐後跨局處聯合稽查也將全力配合。

據了解，這些「拖吊流氓」成員約五、六人，原本接案範圍集中在國道，但因近年國道業務萎縮，加上為避免被關注，轉往雙北市區發展。

新北交通局說，已與五都直轄市交通局及法制局消保官討論各地管理機制，業者應提供公開透明收費資訊，將完整蒐集意見後，納入定型化契約規範，並將向中央建議訂定統一定型化契約標準。