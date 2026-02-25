聽新聞
遇拖吊業者坐地起價 律師：先蒐證自保

聯合報／ 記者邱書昱蔣永佑張裕珍／連線報導

拖吊業者趁火打劫亂象頻傳，消保官表示，遇到業者坐地起價，可不同意交易，如認遭詐欺而交易，可主張契約不成立。有律師建議，民眾遇到爭議事件時要記得蒐證，才有利後續申訴和法律訴訟。

台北市主任消保官林傳健說，消保法明定企業經營者對其提供商品或服務，應提供消費者充分與正確資訊，不得誤導或欺罔，並應於契約成立後確實履約。未經消費者同意的服務項目與價格，並未成為雙方契約內容，定型化契約條款有疑義時，應為有利於消費者的解釋。

他說，遇業者坐地起價可不同意交易；如認因遭詐欺而交易，得主張契約不成立。另外，契約成立後如未經消費者同意，業者不得單方變更契約內容。

律師楊閔翔說，當業者電話報價，車主表示同意時消費契約就成立，業者不得單方面哄抬價格，否則為民事的債務不履行，車主得當場拒絕讓業者拖吊；同時依公平交易法第四十二條，主管機關得對業者處五萬元以上、二千五百萬元以下罰鍰。

律師黃佑民建議，民眾遇爭議事件時一定要蒐證自保，從小崔道路救援集團案例可看出，檢察官不是認為該集團無罪，只是缺乏證據，如怕拿手機錄影激怒對方，可悄悄按下錄音鍵記錄過程。

黃佑民也認為，此時政府應該以各種行政手段，從源頭壓制這類不肖業者；同時建議行政院消保會比照過去爆發重大消費爭議的特定行業，制定定型化契約，建立公開、透明機制。

一名拖吊車司機「小偉」說，這類惡質業者為了誆騙消費者上門，多半先找工程師寫網頁、投放關鍵字，吸引需道路救援民眾搜尋聯繫，「亂槍打鳥再獅子大開口」，並指相關網頁有報價說明，消費者同意在先。

他說，有些不肖業者身上「刺龍刺鳳」，女車主看到會怕，掏錢了事，業界常聽到更多被坑錢案例「沒有上新聞的更多」，民眾有拖吊需求可聯繫修車廠或警方，避免上網找到坑人業者。

