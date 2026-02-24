快訊

中工經營權之爭白熱化…寶佳加碼持股 最後過戶日前目標拉至25%

今彩539第115049期 頭獎1注中獎

中央社／ 台北24日電

今彩539第115049期開獎，中獎號碼32、23、16、25、36；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1000萬元。

貳獎295注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼201，壹獎122注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼2975，壹獎27注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

今彩539 台彩

