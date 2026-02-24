財神來了！大樂透頭獎1億元一人獨得 幸運兒獎落「這縣市」

大樂透今晚開獎，台灣彩券公司表示，大樂透頭獎1億元在屏東縣萬丹鄉萬惠村萬丹路一段46號1樓的喜來發彩券行開出，由一人獨得。

大樂透中獎號碼為19、28、12、31、22、27，特別號45。春節大紅包獎號13、03、46、27、24、35、39、31、06，春節小紅包獎號19。

至於今晚大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出31組，總中獎注數為61注，其中27組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為27注均分；本期小紅包開出45組，總中獎注數為48注，其中42組為單注中獎，3組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為340組，剩餘140組，累積開出小紅包組數為531組，剩餘269組，25日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。