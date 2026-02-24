Coupang個資外洩案台灣20萬用戶也受影響 酷澎台灣道歉：將儘快說明
Coupang酷澎去年底爆發韓國約3,370萬筆客戶個資外洩事件，酷澎當時強調以韓國客戶為主。不過數位發展部稍早表示，個資外洩事件其實包括台灣20萬名用戶個資，25日將進行行政檢查，調查結果最快10個工作天後出爐，並視檢查結果可依法開罰。
數發部指出，酷澎台灣23日通報，酷澎台灣委託第三方資安公司Mandiant鑑定後發現，酷澎在韓國的個資外洩事件，經確認有影響到逾20萬名台灣用戶。
酷澎台灣回應表達誠摯歉意，將儘快在明日以前進行對外說明，向大眾報告受影響台灣用戶之通知時程與補償方案。將持續配合數發部的相關工作，讓台灣的用戶能夠安心。
