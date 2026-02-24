未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

快訊

多頭氣盛台積電期向2000元叩關 台指期夜盤登頂35K

遺產官司雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人執行遺囑」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周受到3波鋒面影響，北東明率先變天，周末起各地都有降雨機率，228連假全台都有雨。聯合報系資料照
未來1周受到3波鋒面影響，北東明率先變天，周末起各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天第1波鋒面通過，東北季風增強，周四東北季風減弱，周五第2波鋒面南下，加上華南雲雨區東移，各地都有降雨機率，228連假外出記得攜帶雨具，下周二第3波鋒面緊接著影響。

曾昭誠說，今晚至明天清晨第1波鋒面通過，北部、宜花有短暫降雨，台東、恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。明（25日）白天東北季風增強，主要降雨區域為基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區，桃園以北、南部山區也有零星降雨。

周四（26日）東北季風減弱，但晚間第2波鋒面及近，水氣偏多，桃園以北、東半部、中部以北山區、恆春半島仍有降雨。

周五（27日）第2波鋒面通過，東北季風增強，加上周六（28日）華南雲雨區東移，這2天各地都有降雨機率，中部以北、東半部、恆春半島有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨。

周日至下周一（3月1日、2日）東北季風減弱，但華南雲雨區持續影響，中部以北、東半部、恆春半島有短暫陣雨，南區山區有零星降雨，其他地區為多雲的天氣；下周二（3月3日）第3波鋒面通過，中部以北、宜蘭有短暫陣雨，其他地區也有降雨將率。

溫度部分，曾昭誠指出，受到東北季風增強影響，明天北部、宜蘭高溫略降到21至23度，中南部不受影響，高溫仍有25至30度；周四東北季風減弱，北部高溫回溫到25度。

周五東北季風再增強，北部、宜蘭高溫降至22度；下周一、下周二受到降雨影響，中南部高溫也略降到25至28度，低溫18至21度。

曾昭誠表示，東北季風增強期間，周四花東、恆春，周五基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖，周六基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海有長浪；另外，周五至周日各地3500公尺以上高山有固態降水機率。

