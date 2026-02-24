快訊

未來1周3波鋒面接連來襲！北、東明率先變天 228連假全台都有雨

多頭氣盛台積電期向2000元叩關 台指期夜盤登頂35K

遺產官司雙方唇槍舌戰3小時 張國煒主張「讓沒包袱的人執行遺囑」

今彩539第115049期開獎

中央社／ 台北24日電

今彩539第115049期開獎，中獎號碼32、23、16、25、36。3星彩中獎號碼201，4星彩中獎號碼2975。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 今彩539

