上班族看傻眼！台灣超商同時貼「2公告」全笑翻：一天溫差14度

聯合新聞網／ 綜合報導
近期台灣天氣多變，讓民眾每天出門都難以掌握穿衣節奏。聯合報系資料照

近期台灣天氣多變，讓民眾每天出門都難以掌握穿衣節奏，許多超商也貼出應景公告，提醒民眾天氣炎熱時，可以進店吹冷氣，寒冷時則可躲進店內禦寒。不過，最近就有網友發現，同一家超商竟同時張貼兩張公告，內容一冷一熱，忍不住直呼「台灣天氣也太混亂了」，該畫面曝光後迅速引發共鳴，反映出氣候變化對日常生活帶來的新挑戰。

近日有網友在Threads分享一張照片，內容顯示某超商門口同時張貼兩張天氣公告，一張提醒「天氣寒冷，若感身體不適，歡迎您入內休息，待身體回暖」，另一張則寫著「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」。原PO看見後忍不住表示，「台灣的天氣竟然混亂到這種地步，兩張冷熱暫歇公告竟然同時出現」，貼文曝光後引發網友熱烈討論，大家紛紛表示最近氣溫反差大，早晚像換季、中午卻像盛夏，實在難以掌握日常穿著。

該貼文一出，立即在網路上引發熱烈討論，許多網友紛紛留言分享自身經驗，「可以把兩張公告合成一張：天氣寒熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息待身體回暖」，有人透露日常看到的景象，「今天上班，同事們短袖T恤、長袖針織衫、薄外套、內刷毛外套全都出現，像春夏秋冬一次同場演出」，甚至有人抱怨，「中午夏天、晚上冬天」、「中午熱死了，晚上冷到醒過來，我還以為我在高海拔」、「因為中午炎熱，晚上寒冷，台灣是沙漠嗎？」、「一個台灣，四個氣候同時並行」，凸顯近期氣溫反差大，讓民眾無所適從。

不少網友也直呼，台灣近期氣候變化讓外國朋友相當困惑，「這種氣候真的搞得外國友人們很混亂」，有人更幽默指出，不管氣溫如何變化，「大家上半身換來換去，下半身永遠是短褲配夾腳拖或藍白拖」，還有網友分享地方差異，表示「台南的超商通常只貼下面那張公告，第一次看到竟然還有上面那張」，甚至一天內的溫差高達14度，顯示氣候極端多變，讓民眾日常穿著與生活習慣備受挑戰。

氣溫 超商 生活習慣 換季 冷氣 外套 照片 抱怨 夾腳拖 Threads

