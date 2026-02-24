南韓電商酷澎個資外洩 數發部：影響國內20萬名用戶

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
南韓酷澎2025年12月驚傳3370萬個帳號個資外洩，影響台灣20萬用戶。（路透）
南韓電商酷澎去年發生個資外洩事件，經台灣酷澎在2月23日向數發部產業署通報，其委託之第三方資安公司Mandiant鑑定後發現，影響逾20萬名台灣用戶，數產署表示，要求酷澎台灣親赴數產署說明及提供相關資料，並將於2月25日辦理行政檢查，也已責成台灣酷澎積極妥處，以維護民眾權益。

數產署表示，自去年11月報導「酷澎韓國個資外洩事件」，即於第一時間要求台灣酷澎針對本事件說明、提供調查進展及釐清是否影響用戶，當時台灣酷澎數次表示，並未涉及台灣使用者的個資，僅說明委託第三方資安公司調查鑑識中。

數產署表示，去年12月24日邀集資安、個資專家辦理實地行政檢查，瞭解台灣酷澎之個資保護情形，另要求業者針對本事件每兩周向數產署回報南韓及第三方資安公司調查進度。

數產署表示，台灣酷澎於取得Mandiant之調查結果，即依規定向數產署通報，說明經第三方鑑識確認，本次事件共計20萬4552名台灣用戶之姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址以及近5筆訂單紀錄等資料遭非法讀取，數產署已責成酷澎台灣依個人資料保護法規定，通知受影響之用戶，且要求酷澎台灣應設立專屬客服管道、研擬補償方案，並對外界溝通說明、積極處理、妥為回應，以保障消費者權益；數產署並將針對本事件再次辦理行政檢查，如經調查發現有違反個資法情事，將依法裁處。

數產署也提醒，個人資料外洩後易遭詐騙集團利用，以「解除分期付款」、「貨運包裹異常」或「客戶售後服務」等手法進行詐騙，請酷澎台灣的使用者在這段期間要保持警覺，對各項可疑訊息要積極查證，不點擊不明網址，及不輕易提供密碼、驗證碼或身分證字號，嚴加防範，如發現任何可疑情況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢，以降低受詐風險。

