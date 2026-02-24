228連假連假將至 公路局估20處省道易塞

228和平紀念日連假將至，交通部公路局今天預估，20處省道路段易壅塞，包括台9線蘇花路廊，連假期間搭乘國道客運可享票價85折優惠，若搭配TPASS 2.0，最佳可享6折優惠。

今年228和平紀念日連假共3天，自2月27日至3月1日。

公路局發布新聞稿表示，預估228連假觀光旅遊車潮將自2月27日至28日湧現，返回工作地車潮則預計從2月28日下午至3月1日開始陸續出現。

有關主要城際公路易壅塞路段及時段，公路局指出，包括台1線水底寮至楓港路段，南下2月27日上午10時至下午1時，北上3月1日下午5時至晚間6時；台9線蘇花路廊，南下2月27日上午7時至8時，北上3月1日上午11時至下午5時；台61線鳳鼻至香山路段，南下2月26日下午4時至晚間6時、2月27日上午10時至下午1時及下午2時至3時，北上2月28日晚間6時至8時、3月1日下午5時至晚間9時。

其他還有台61線竹南路段，南下2月27日上午10時至下午1時，北上2月28日下午3時至晚間9時、3月1日下午3時至晚間8時；台61線中彰大橋改建路段，南下2月26日下午5時至晚間7時、2月27日上午9時至下午5時及2月28日上午10時至下午2時，北上2月28日下午3時至晚間9時時及3月1日下午3時至晚間8時。

公路局提醒，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因橋梁改建施工影響，預估連假期間將出現車多壅塞，已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線資訊可變標誌（CMS）及替代路線指引標誌行駛。

公路局另列出15處省道連假期間可能車多壅塞的路段，包括銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統交流道等。

重要觀光風景區鄰近路段，包括台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪至慈湖、大湖及古坑至梅山路段、台21線日月潭周邊路段。

另外，在公共運輸方面，公路局表示，將於228連假期間推出多項優惠措施（優惠期間為2月26日至3月1日），其中搭乘西部中長途及東部國道客運路線享票價85折優惠，另加入TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15%回饋金，4次以上再享30%回饋金，若兩項優惠疊加後，最佳可享6折優惠。

公路局指出，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，在10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費（紙本車票轉乘前請先將電子票證於場站內過卡方享優惠）；搭乘指定幸福巴士免費。

根據公路局統計，228連假國道客運業者總計提供2.7萬班次及95萬座位數，截至23日止，已售出約3.5萬張預售票，呼籲民眾多加利用。