拖吊要價10萬 新北擬納定型化契約捍衛消費者權益

近日北部地區有民眾爆料，愛車拋錨請道路救援，結帳竟要支付天價費用。新北市交通局表示，已與五都直轄市交通局及法制局消保官討論各地管理機制，朝向研擬合理配套措施保障消費者權益，業者應提供公開透明收費資訊，後續將完整蒐集意見後，納入定型化契約規範，且因常有跨高快速道路與跨市轄拖吊行為，並將向中央建議訂定統一定型化契約標準。

交通局指出，目前國內僅高、快速公路封閉路權範圍明訂拖吊救援服務收費標準規範，至於一般道路等開放空間範圍的道路救援拖吊，目前並無統一收費制度及程序。民眾如有相關消費爭議可循現有消費申訴機制，提供業者聯絡方式與交易等相關紀錄，由市府介入協調保護消費者權益。