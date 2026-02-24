快訊

拖吊要價10萬 新北擬納定型化契約捍衛消費者權益

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府。記者葉德正／攝影
新北市政府。記者葉德正／攝影

近日北部地區有民眾爆料，愛車拋錨請道路救援，結帳竟要支付天價費用。新北市交通局表示，已與五都直轄市交通局及法制局消保官討論各地管理機制，朝向研擬合理配套措施保障消費者權益，業者應提供公開透明收費資訊，後續將完整蒐集意見後，納入定型化契約規範，且因常有跨高快速道路與跨市轄拖吊行為，並將向中央建議訂定統一定型化契約標準。

交通局指出，目前國內僅高、快速公路封閉路權範圍明訂拖吊救援服務收費標準規範，至於一般道路等開放空間範圍的道路救援拖吊，目前並無統一收費制度及程序。民眾如有相關消費爭議可循現有消費申訴機制，提供業者聯絡方式與交易等相關紀錄，由市府介入協調保護消費者權益。

消費者 機制

相關新聞

南韓電商酷澎個資外洩 數發部：影響國內20萬名用戶

南韓電商酷澎去年發生個資外洩事件，經台灣酷澎在2月23日向數發部產業署通報，其委託之第三方資安公司Mandiant鑑定後...

天價拖吊車引眾怒 張善政指示先訂自治條例：不縱容惡質業者

過年期間雙北、桃園接連發生拖吊車「天價」收費爭議，桃園有女騎士拖吊機車短短 2公里被開價5萬多，引發民眾怒火。市長張善政...

「威力彩頭獎」是都市傳說？銀行行員曝內幕：處理過一億以上

農曆春節連假向來是彩券熱潮高峰，各地彩券行湧現排隊人潮，不少民眾想趁著年節好運試試手氣，盼能一夕翻身。台灣彩券也不時分享幸運得主的...

四處宰肥羊...北市機車道路救援2公里被索價4萬

近日雙北、桃園接連發生高價拖吊爭議。台北市也有一位民眾，2月初晚騎機車經士林百齡橋籃球場，過大斜坡車子突然跳電發不動，緊...

泡水太久等於「培養細菌」！毒理專家揭NG洗碗法 洗潔精不能直接倒

現代越來越多人為了吃得健康，願意多花時間在家下廚，然而對不少人來講，比起備菜、煮飯，堆積如山的水槽才是真正的噩夢...

