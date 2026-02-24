天價拖吊車引眾怒 張善政指示先訂自治條例：不縱容惡質業者

過年期間雙北、桃園接連發生拖吊車「天價」收費爭議，桃園有女騎士拖吊機車短短 2公里被開價5萬多，引發民眾怒火。市長張善政獲悉後指示交通局與法務局商討，已先聯繫該業者所在地台中市政府介入處理，並強調在中央法規未完善前，將研議自治條例及收費標準，「絕不縱容惡質業者」坐地喊價、扣車威脅。

桃園2月22日大年初六有一名女子因電動機車後輪沒氣，透過網路找來該拖吊車，將機車從桃園區慈文路載至中正路，未料短短2公里路程被索價5萬1千元，明顯超出行情，經報警處理，雙方協調以1萬元收費和解落幕，但接連傳出拖吊天價已掀起熱議。

不只有桃園電動機車女騎士受害，同一名業者於2月18日也在雙北地區道路救援時，拖吊10公里索價10萬元天價。為了遏制拖吊車天價收費歪風，張善政在前天獲報的第一時間，立即指示交通局與法務局商討研議對策，認為不能縱容此類惡質業者利用車主車輛拋錨、事故慌張之際，讓民眾誤入陷阱，面對毫無道理的坐地喊價和扣車威脅。

經市府循線調查，在桃園拖車2公里喊價5萬元的拖吊業者，查得車主為「騰至國際企業社」，商業登記為台中市政府核發，營業項目包含汽車修理、汽車拖吊等。因該業者登記於台中，桃市府已立即致電台中市府，協請前往了解業者營業狀況。據了解，台中市府交通局與消保官已介入處理。

由於目前除國道及快速道路由高速公路局及公路局有特約拖吊機制外，其他道路的拖吊爭議僅能循民事爭議處理。桃市府強調，市府將先與桃園市拖吊商業同業公會商討建立市府認可的優良廠商名冊，並訂定合理拖吊服務費用標準，後續在桃園輕鬆GO及市府網站建置查詢網頁，讓市民可參考選擇桃園的優良拖吊車業者協助服務。

桃市府也將研擬自治條例確保民眾權益。但市府官員也坦言，拖吊業者往往跨縣市招攬生意和作業，即便桃園完成自治條例，仍會因不同區域而有漏洞，因此最根本的解決之道，仍須由中央立規；在中央尚未完成規範前，地方政府會透過自治條例，盡可能保障民眾的權益。

近來天價拖吊車事件沸沸揚揚，引起拖吊車業界高度關注。拖吊車司機「小偉」說，因為一般平面道路拖吊收費沒有相關法規，因此向來比照高公局訂定的國道小型車拖救基本費率，10公里內拖車收1500元、載運收2400元，超過每公里加收50元。

小偉說，這類惡質的拖吊車業者為了誆騙消費者上門，找來工程師寫網頁、投放關鍵字，吸引需要道路救援的民眾搜尋聯繫，「亂槍打鳥後再獅子大開口」，先把消費者車子拖上車之後，加收不同名目費用，並指相關網頁有報價說明，消費者同意在先。

「專挑女車主下手，相當惡劣。」小偉也說，這類黑心業者靠著話術把消費者當「盤子」，有的司機身上「刺龍刺鳳」，女車主看到都會怕，最後都會掏錢了事，業界實際上聽到更多被坑錢的案例，「沒有上新聞的更多」，民眾若有拖吊需求可聯繫修車廠或警方協助，避免上網找到坑人業者。