四處宰肥羊...北市機車道路救援2公里被索價4萬

近日雙北、桃園接連發生高價拖吊爭議。台北市也有一位民眾，2月初晚騎機車經士林百齡橋籃球場，過大斜坡車子突然跳電發不動，緊急透過網路找道路救援，要求先報價，來的拖吊業者人員卻說，報價非他負責要等抵達目的地才會傳價錢，並要求加Line傳契約，同意才可拖吊，結果短短兩公里被要價四萬多元。

這位民眾被要求簽同意文件，裡面只提到出車費，但沒有價錢數字，進一步詢問仍被回覆要到現場才會給詳細價錢，結果到現場後，對方才說契約裡面有寫，找了許久才在最下面看到一個四萬塊價格。

民眾找北市議員陳宥丞陳情，陳宥丞說，這位民眾機車突然發不動，原本先找附近的機車行，不幸機車行都說無法及時過來，不得已下，才透過網路搜尋道路救援，甚至還在電話溝通時，對方只問在哪裡、要不要立即派車，但消費者想詢問費用，感覺對方一直想拖延。

陳宥丞說，由於陳情人當時身上沒有這麼多現金，當下跟對方說沒有這麼多錢，卻突然出現一個非從拖吊車裡面出現的人，表示「已經簽約了，必須要現場結清」，甚至問能不能匯款？也被要求只能現金付款，完全沒有想把車放下來的意思，讓陳情人只能立刻到附近的提款機提錢，「不現場把金額結清，就不把車子放下來。」

「感覺被當成肥羊宰了。」這名陳情人後來到派出所報案，還被警察說「誰叫你不看清楚契約，我們沒辦法收這個案件。」陳宥丞質疑，業者給消費者用Line看的契約內容，因為打在Line裡面文字很長，訊息會自動變成記事本，根本讓消費者難以察覺，甚至拖吊車輛的車牌，疑似也可能有問題，因車後的大字與掛牌根本不符。

陳宥丞說，他昨天揭露道路救援詐騙後，服務團隊收到許多民眾私訊陳情，顯然這不是單一消費糾紛，且經比對，極可能是不肖業者大量利用民眾拋錨恐慌，借機勒索的計畫性犯罪產業鏈。業者疑似偽裝身份，以「車身字樣與掛牌不符」手段，刻意提高後續追償搜尋成本；還有強制性契約，強迫簽署「封口條款」將高額拖吊費藏匿文字中，要求市民承諾不得追責或向媒體申訴。

陳說，更有民眾反映，在遭天價勒索前往派出所報案，不肖業者還鑽研法律漏洞，將強迫簽署的契約包裝成商業行為，導致員警常以民事糾紛，建議循消保官途徑。但這類「以扣車為手段、強迫簽署不對等協議」的案件，已涉嫌觸犯刑法第304條強制罪、詐欺罪、恐嚇取財及社維法。

陳宥丞說，警察局也承諾，曾遭遇拖吊天價勒索的民眾，只要案發地為台北市，派出所接可以受理補報案，此類涉及「高額收費、扣車勒索」，警察局刑事警察大隊會專案處理。 台北市有一位民眾，2月初晚騎機車經士林百齡橋籃球場，過大斜坡車子突然跳電發不動，緊急透過網路找道路救援，結果短短兩公里被要價四萬多元。圖／陳宥丞議員辦公室提供