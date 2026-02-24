消基會檢測抹茶粉綠茶粉 農藥殘留符合容許標準
消費者文基金會今天公布市售抹茶粉及綠茶粉檢測結果，19件檢測樣品中，12件有農藥殘留，但符合容許標準規定。
消基會發布新聞稿，接獲消費者疑慮市售抹茶粉商品可能殘留農藥，建議檢測，加上邊境檢驗也發現進口抹茶粉及綠茶粉有違規農藥殘留的情形發生，特別針對市售的抹茶粉及綠茶粉進行農藥殘留檢測，讓消費者了解情況，作為選購時參考。
消基會於2025年10月底至11月初，於網路平台購買「抹茶粉」或「綠茶粉」樣品共19件，其中產地標示為日本有10件、台灣3件、韓國2件、中國大陸2件，另有2件標示台灣及日本。
在農藥殘留（411項）測試部分，19件樣品中，有7件未檢出農藥殘留，其中2件品名中含「有機」，產地為日本靜岡縣及中國大陸；另外5件產地為日本京都府、台灣、日本島根縣各1件、韓國濟州2件。其餘12件都有檢出農藥殘留。
消基會指出，檢出的抹茶粉或綠茶粉的農藥數量從1至13項不等，但風險係數都在1以下，符合「農藥殘留容許量標準」中茶葉的規定。
在產品標示部分，消基會表示，19件樣品中，有2件為跨境購入，皆無任何中文標示；其餘17件中，有4件標示有缺失，其中3件未標示品名、國內負責廠商資料，且外包裝都以非繁體中文標示，另1件沒有標示台灣負責廠商的地址。
消基會表示，這些標示有缺失的樣品若經主管機關判定不合格，則違反「食安法」第22條，可以同法第47條「處新台幣3萬元以上300萬元以下」罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或食品業者的登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄處理。
