快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

消基會檢測抹茶粉綠茶粉 農藥殘留符合容許標準

中央社／ 台北24日電

消費者文基金會今天公布市售抹茶粉及綠茶粉檢測結果，19件檢測樣品中，12件有農藥殘留，但符合容許標準規定。

消基會發布新聞稿，接獲消費者疑慮市售抹茶粉商品可能殘留農藥，建議檢測，加上邊境檢驗也發現進口抹茶粉及綠茶粉有違規農藥殘留的情形發生，特別針對市售的抹茶粉及綠茶粉進行農藥殘留檢測，讓消費者了解情況，作為選購時參考。

消基會於2025年10月底至11月初，於網路平台購買「抹茶粉」或「綠茶粉」樣品共19件，其中產地標示為日本有10件、台灣3件、韓國2件、中國大陸2件，另有2件標示台灣及日本。

在農藥殘留（411項）測試部分，19件樣品中，有7件未檢出農藥殘留，其中2件品名中含「有機」，產地為日本靜岡縣及中國大陸；另外5件產地為日本京都府、台灣、日本島根縣各1件、韓國濟州2件。其餘12件都有檢出農藥殘留。

消基會指出，檢出的抹茶粉或綠茶粉的農藥數量從1至13項不等，但風險係數都在1以下，符合「農藥殘留容許量標準」中茶葉的規定。

在產品標示部分，消基會表示，19件樣品中，有2件為跨境購入，皆無任何中文標示；其餘17件中，有4件標示有缺失，其中3件未標示品名、國內負責廠商資料，且外包裝都以非繁體中文標示，另1件沒有標示台灣負責廠商的地址。

消基會表示，這些標示有缺失的樣品若經主管機關判定不合格，則違反「食安法」第22條，可以同法第47條「處新台幣3萬元以上300萬元以下」罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠的全部或部分登記事項，或食品業者的登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄處理。

農藥殘留 日本 消基會 茶葉 食安

延伸閱讀

泡溫泉該全裸還是穿泳衣？ 台日文化差異引熱議

聯馥食品鮮菇殘留農藥、知名連鎖咖啡廳紙容器螢光劑超標 食藥署攔截

法國波特菇、中國薄荷農藥超標 全數邊境攔截

高市早苗內閣2.0就任 陸又崩潰！日因自民黨陷戰爭危機？回顧防衛、經濟安保大臣打臉流言

相關新聞

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

氣象署表示，未來一周天氣變化快速，陸續會有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響；預估228連假期間，27、28日全台留意短...

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示北市局處嚴查惡霸行為

近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪...

「威力彩頭獎」是都市傳說？銀行行員曝內幕：處理過一億以上

農曆春節連假向來是彩券熱潮高峰，各地彩券行湧現排隊人潮，不少民眾想趁著年節好運試試手氣，盼能一夕翻身。台灣彩券也不時分享幸運得主的...

車輛拋錨拖吊遭亂開價 律師教這幾招自保：可罰業者最高2500萬

雙北及桃園地區近期接獲不少道路救援拖吊業者疑亂開價狀況，舉凡汽車在烏來山區拋錨，拖吊不到十公里要價10萬元、機車後輪沒氣...

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。