未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

氣象署表示，未來一周天氣變化快速，陸續會有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響；預估228連假期間，27、28日全台留意短暫陣雨；連假過後仍有鋒面接近，預估持續為多雨的天氣。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚明晨鋒面通過，接著明天白天東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北地區及南部山區有零星短暫雨。

曾昭誠指出，這波東北季風26日就會減弱，但同時另一波鋒面接近，桃園以北、東半部及中部山區仍會有零星陣雨，其他地區為多雲。

至於228連假的天氣，曾昭誠說，首先在27日有鋒面通過及東北季風再增強，而東北季風會持續至3月1日才開始減弱；另外28日則有華南雲雨區東移影響，因此預估27、28日全台有雨，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區為局部短暫陣雨，南部平地也有零星短暫陣雨。

曾昭誠提到，觀察華南雲雨區東移會影響至3月2日，降雨範圍變化不大，但雨勢稍減，然而3月3日又一波鋒面接近，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

溫度方面，曾昭誠說，未來一周東北季風影響期間，各地低溫約攝氏18至21度，北部、宜蘭高溫約21至23度，中南部地區約25至28度；東北季風減弱期間，各地低溫微升1度，北部、宜蘭高溫回升至25度左右，其他地區變化不大。

曾昭誠表示，27日至3月1日冷空氣南下期間，若溫度及水氣能配合，3500公尺以上高山有局部零星飄雪的機會。

曾昭誠提醒，26日花東地區、恆春半島，27日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖，28日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區都須留意長浪。