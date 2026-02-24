快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

聽新聞
0:00 / 0:00

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

中央社／ 台北24日電
228連假期間，27、28日全台留意短暫陣雨；連假過後仍有鋒面接近，預估持續為多雨的天氣。聯合報系資料照片
228連假期間，27、28日全台留意短暫陣雨；連假過後仍有鋒面接近，預估持續為多雨的天氣。聯合報系資料照片

氣象署表示，未來一周天氣變化快速，陸續會有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響；預估228連假期間，27、28日全台留意短暫陣雨；連假過後仍有鋒面接近，預估持續為多雨的天氣。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚明晨鋒面通過，接著明天白天東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北地區及南部山區有零星短暫雨。

曾昭誠指出，這波東北季風26日就會減弱，但同時另一波鋒面接近，桃園以北、東半部及中部山區仍會有零星陣雨，其他地區為多雲。

至於228連假的天氣，曾昭誠說，首先在27日有鋒面通過及東北季風再增強，而東北季風會持續至3月1日才開始減弱；另外28日則有華南雲雨區東移影響，因此預估27、28日全台有雨，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區為局部短暫陣雨，南部平地也有零星短暫陣雨。

曾昭誠提到，觀察華南雲雨區東移會影響至3月2日，降雨範圍變化不大，但雨勢稍減，然而3月3日又一波鋒面接近，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

溫度方面，曾昭誠說，未來一周東北季風影響期間，各地低溫約攝氏18至21度，北部、宜蘭高溫約21至23度，中南部地區約25至28度；東北季風減弱期間，各地低溫微升1度，北部、宜蘭高溫回升至25度左右，其他地區變化不大。

曾昭誠表示，27日至3月1日冷空氣南下期間，若溫度及水氣能配合，3500公尺以上高山有局部零星飄雪的機會。

曾昭誠提醒，26日花東地區、恆春半島，27日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖，28日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區都須留意長浪。

東北季風 連假 低溫 氣象署

延伸閱讀

228連假上國道 高公局建議利用好走時段

228連假國5好走時段曝光 尖峰時段實施單一費率

兩波鋒面加上華南雲雨區影響 今起天氣愈不穩定228連假全台下雨

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

相關新聞

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

氣象署表示，未來一周天氣變化快速，陸續會有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響；預估228連假期間，27、28日全台留意短...

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示北市局處嚴查惡霸行為

近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪...

「威力彩頭獎」是都市傳說？銀行行員曝內幕：處理過一億以上

農曆春節連假向來是彩券熱潮高峰，各地彩券行湧現排隊人潮，不少民眾想趁著年節好運試試手氣，盼能一夕翻身。台灣彩券也不時分享幸運得主的...

車輛拋錨拖吊遭亂開價 律師教這幾招自保：可罰業者最高2500萬

雙北及桃園地區近期接獲不少道路救援拖吊業者疑亂開價狀況，舉凡汽車在烏來山區拋錨，拖吊不到十公里要價10萬元、機車後輪沒氣...

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。