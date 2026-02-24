快訊

嘉義東石烤蚵餐廳爆疑似食物中毒 約10人過年用餐後上吐下瀉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局提醒民眾在用餐之前要洗手、食材新鮮、生熟食要分開、徹底加熱、低溫保存，預防食品中毒。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣衛生局提醒民眾在用餐之前要洗手、食材新鮮、生熟食要分開、徹底加熱、低溫保存，預防食品中毒。記者李宗祐／翻攝

嘉義縣東石鄉一間烤蚵吃到飽餐廳於過年期間爆發疑似食物中毒案件，約10人前往用餐後出現嘔吐、腹瀉及發燒等症狀，經醫師診斷疑似感染諾羅病毒。嘉義縣衛生局接獲通報後已前往稽查，發現食材未離地等衛生缺失，要求業者限期改善。

過年期間嘉義東石烤蚵餐廳高朋滿座，卻傳出集體食安問題。多名網友在餐廳網頁評論區留言表示，大年初三至初八期間，全家大小前往用餐，返家後陸續出現身體不適，甚至有人發現蚵殼上有蟲。有網友留言前往嘉義長庚醫院掛急診，醫師評估為諾羅病毒感染。

嘉義縣衛生局食藥管理科長黃淑貞表示，衛生局接獲2件疑似食品中毒通報，約有10人就醫。衛生局派員現場調查發現，業者部分作業不符合食品良好衛生規範準則，包含食材放置地板等問題，已要求立即改正。

業者對此表示，店內公告皆有提醒顧客蚵仔必須烤熟，但部分客人喜好半生不熟的口感，導致難以完全掌握食用狀況。業者已自主停業1天全面清消，利用稀釋漂白水擦拭桌椅與爐具，並強調店內均有投保食安保險，若民眾保留就醫證明與收據，店家一定負責到底。

衛生局提醒，近期南台灣天氣炎熱，海鮮類食材若未低溫冷藏極易變質。民眾用餐前應落實洗手，確保食材新鮮並徹底加熱，生熟食務必分開處理，以預防食物中毒。

衛生局 嘉義 食物中毒 諾羅病毒 海鮮

