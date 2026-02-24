台北時裝週啟動轉型 官網改版線上體驗搶先看
文化部今年啟動台北時裝週轉型，過去宣布將增加走秀活動外，今天也將官網改版上線並啟動品牌識別2.0，期待逐步建構支持品牌成長的「台灣時尚產業推動平台」。
文化部今天發布新聞稿表示，台北時裝週官網改版上線，首頁導入「縫一條線，揭曉你的Color tone」線上互動體驗，預告台北時裝週AW26的活動內容，也為各參展品牌設置專屬頁面，提供品牌介紹、季度亮點與延伸內容等介紹，方便觀眾與業界快速掌握本季重點與參與方式。
台北時裝週品牌識別2.0則由三頁文創意總監顏伯駿設計統籌，以「交集、呈現」作為視覺核心概念，識別擷取「Taipei」與「Fashion」英文字首T、F的線條結構，構成開放框架，象徵城市與時尚、地方與產業之間持續對話、相互生成的關係。
延續品牌識別概念，動態識別由團隊Second Nature操刀，設計多條線條以不同節奏朝不同方向交織串聯，象徵多元視角與創意能量在台北這座城市裡交流碰撞，綻放多元的時尚光譜。
文化部表示，期盼透過重新定位台北時裝週平台角色，逐步建構更具包容性、也更能支持品牌成長的「台灣時尚產業推動平台」。
「台北時裝週AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場。
