「玩命關頭」韓哥姜成鎬再訪馬偕兒醫 驚喜拜晚年為病童加油

「韓哥」姜成鎬驚喜快閃拜晚年，他今天再度造訪馬偕兒童醫院，不但帶來各式各樣禮物，還有三大箱健康零食，現場歡笑聲不斷，盼給孩子們帶來祝福與勇氣。

姜成鎬因為飾演電影「玩命關頭」的「韓哥」一角被全球影迷認識，馬偕兒童醫院發布新聞稿分享暖心小故事，繼2024年首次到訪後，「韓哥」今天再度以實際行動關懷住院中的孩子們。

適逢新春農曆年期間，韓哥與馬偕紀念醫院總院長張文瀚、馬偕兒童醫院院長陳治平及醫療團隊們一同手提繽紛的馬年小提燈亮相，為新春注入平安與健康的祝福。

過程中，韓哥耐心陪著孩子挑選喜愛的禮物，一名小妹妹在看到波力救援小隊中的「粉紅色救護車-安寶」後，露出滿足笑容，韓哥也開心猜中孩子喜好。

除了跟病情允許的孩子互動，韓哥特地探訪無法離開病房的病童，將用心準備的車車與卡通玩偶交到他們手上，短暫的陪伴為孩子們的住院日常增添笑容。

院方表示，韓哥準備三大箱健康零食向第一線照顧孩子的醫護人員致意，在他溫暖而不打擾的陪伴下，對孩子與家庭而言是重要支持，住院期間不只有治療，也能感受到來自社會的善意與力量。