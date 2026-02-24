快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

「玩命關頭」韓哥姜成鎬再訪馬偕兒醫 驚喜拜晚年為病童加油

中央社／ 台北24日電

「韓哥」姜成鎬驚喜快閃拜晚年，他今天再度造訪馬偕兒童醫院，不但帶來各式各樣禮物，還有三大箱健康零食，現場歡笑聲不斷，盼給孩子們帶來祝福與勇氣。

姜成鎬因為飾演電影「玩命關頭」的「韓哥」一角被全球影迷認識，馬偕兒童醫院發布新聞稿分享暖心小故事，繼2024年首次到訪後，「韓哥」今天再度以實際行動關懷住院中的孩子們。

適逢新春農曆年期間，韓哥與馬偕紀念醫院總院長張文瀚、馬偕兒童醫院院長陳治平及醫療團隊們一同手提繽紛的馬年小提燈亮相，為新春注入平安與健康的祝福。

過程中，韓哥耐心陪著孩子挑選喜愛的禮物，一名小妹妹在看到波力救援小隊中的「粉紅色救護車-安寶」後，露出滿足笑容，韓哥也開心猜中孩子喜好。

除了跟病情允許的孩子互動，韓哥特地探訪無法離開病房的病童，將用心準備的車車與卡通玩偶交到他們手上，短暫的陪伴為孩子們的住院日常增添笑容。

院方表示，韓哥準備三大箱健康零食向第一線照顧孩子的醫護人員致意，在他溫暖而不打擾的陪伴下，對孩子與家庭而言是重要支持，住院期間不只有治療，也能感受到來自社會的善意與力量。

馬年 醫護人員 電影

延伸閱讀

花蓮門諾攜手馬偕專校頂級育才 提供5年82萬獎助金

馬年「四生肖」不為錢發愁！事業成功、投資大賺、生活順風順水

馬年台股真的強 該追高或者先停看聽？分析師：用這個來決定…

馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非

相關新聞

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

氣象署表示，未來一周天氣變化快速，陸續會有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響；預估228連假期間，27、28日全台留意短...

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示北市局處嚴查惡霸行為

近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪...

「威力彩頭獎」是都市傳說？銀行行員曝內幕：處理過一億以上

農曆春節連假向來是彩券熱潮高峰，各地彩券行湧現排隊人潮，不少民眾想趁著年節好運試試手氣，盼能一夕翻身。台灣彩券也不時分享幸運得主的...

車輛拋錨拖吊遭亂開價 律師教這幾招自保：可罰業者最高2500萬

雙北及桃園地區近期接獲不少道路救援拖吊業者疑亂開價狀況，舉凡汽車在烏來山區拋錨，拖吊不到十公里要價10萬元、機車後輪沒氣...

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。