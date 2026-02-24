快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

聽新聞
0:00 / 0:00

瘦瘦針釀眼部出血？食藥署曝未收到正式通報 今年不良反應累積9件

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署目前尚未接獲新聞所述眼部出血，或視網膜疾病惡化的正式通報案件。本報資料照片。
食藥署目前尚未接獲新聞所述眼部出血，或視網膜疾病惡化的正式通報案件。本報資料照片。

高雄市開業眼科醫師洪啟廷分享，臨床遇到一名個案，62歲林姓男子施打瘦瘦針8周，左眼突然出血，且3度手術仍難以止血，停用瘦瘦針仍反覆流血。不過，衛福部食藥署指出，截至今天並未接獲眼部出血、視網膜惡化的正式通報案件。眼科醫學會醫師則指出，這可能是偶發事件，不見得與瘦瘦針施用有直接因果關係。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，該署藉由全國藥物不良反應通報系統，持續監測「GLP-1藥品」，即俗稱瘦瘦針，用於減重的上市後安全性，從112年1月1日起，至115年2月24日間，全國藥物不良反應通報系統，共接獲30件通報，今年1月1日至今，新增案例共9件，通報症狀包括腸胃疾病，癲癇、暈眩、喪失意識、昏厥等神經疾病，以及抑鬱、進食障礙、注射部位不適等。

劉佳萍強調，目前尚未接獲新聞所述眼部出血，或視網膜疾病惡化的正式通報案件，將持續依法基測並追蹤相關通報，提醒醫療機構及民眾，懷疑藥品不良反應發生時，可立即透過全國藥物不良反應通報系統進行通報，專線電話為02-2396-0100，網址可上：https://adr.fda.gov.tw。

一位不具名權威級眼科醫師指出，從未聽過瘦瘦針導致眼部疾患惡化，難以斷定因果關係，國內外也未出現集中通報的眼部不良反應個案，且目前並無證據顯示瘦瘦針藥物機轉與視網膜疾病有關，臨床上需要搜集更多病例分析原因，才能知道是否為巧合，相關情況仍有待觀察，民眾不必焦慮。

青光眼治療專家、眼科醫學會監事呂大文說，類似事件可能是偶發事件，不見得有直接因果關係，糖尿病患者即使未施打瘦瘦針，也常出現眼底、視網膜病變，必須深入分析是否為瘦瘦針導致出血，由於瘦瘦針使用廣泛，臨床上也有許多青光眼患者反應，擔心打瘦瘦針導致視野惡化，「但青光眼本來就會惡化，不見得與瘦瘦針直接相關。」

瘦瘦針 視網膜 醫學會

延伸閱讀

白內障爭議案纏訟5年終翻案 眼科名醫賴麗如無罪確定義診列車續駛

除夕夜「大魚大肉」要當心 食藥署：油脂恐讓藥物過量發揮

年假開始追劇起跑！醫師提醒春節醫院降載 避免過度用眼致眼科急症

美牛絞肉、內臟確定開放進口⋯萊劑標準將放寬？食藥署重啟風險評估

相關新聞

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

氣象署表示，未來一周天氣變化快速，陸續會有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響；預估228連假期間，27、28日全台留意短...

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示北市局處嚴查惡霸行為

近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪...

「威力彩頭獎」是都市傳說？銀行行員曝內幕：處理過一億以上

農曆春節連假向來是彩券熱潮高峰，各地彩券行湧現排隊人潮，不少民眾想趁著年節好運試試手氣，盼能一夕翻身。台灣彩券也不時分享幸運得主的...

車輛拋錨拖吊遭亂開價 律師教這幾招自保：可罰業者最高2500萬

雙北及桃園地區近期接獲不少道路救援拖吊業者疑亂開價狀況，舉凡汽車在烏來山區拋錨，拖吊不到十公里要價10萬元、機車後輪沒氣...

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。