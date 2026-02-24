瘦瘦針釀眼部出血？食藥署曝未收到正式通報 今年不良反應累積9件

高雄市開業眼科醫師洪啟廷分享，臨床遇到一名個案，62歲林姓男子施打瘦瘦針8周，左眼突然出血，且3度手術仍難以止血，停用瘦瘦針仍反覆流血。不過，衛福部食藥署指出，截至今天並未接獲眼部出血、視網膜惡化的正式通報案件。眼科醫學會醫師則指出，這可能是偶發事件，不見得與瘦瘦針施用有直接因果關係。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，該署藉由全國藥物不良反應通報系統，持續監測「GLP-1藥品」，即俗稱瘦瘦針，用於減重的上市後安全性，從112年1月1日起，至115年2月24日間，全國藥物不良反應通報系統，共接獲30件通報，今年1月1日至今，新增案例共9件，通報症狀包括腸胃疾病，癲癇、暈眩、喪失意識、昏厥等神經疾病，以及抑鬱、進食障礙、注射部位不適等。

劉佳萍強調，目前尚未接獲新聞所述眼部出血，或視網膜疾病惡化的正式通報案件，將持續依法基測並追蹤相關通報，提醒醫療機構及民眾，懷疑藥品不良反應發生時，可立即透過全國藥物不良反應通報系統進行通報，專線電話為02-2396-0100，網址可上：https://adr.fda.gov.tw。

一位不具名權威級眼科醫師指出，從未聽過瘦瘦針導致眼部疾患惡化，難以斷定因果關係，國內外也未出現集中通報的眼部不良反應個案，且目前並無證據顯示瘦瘦針藥物機轉與視網膜疾病有關，臨床上需要搜集更多病例分析原因，才能知道是否為巧合，相關情況仍有待觀察，民眾不必焦慮。

青光眼治療專家、眼科醫學會監事呂大文說，類似事件可能是偶發事件，不見得有直接因果關係，糖尿病患者即使未施打瘦瘦針，也常出現眼底、視網膜病變，必須深入分析是否為瘦瘦針導致出血，由於瘦瘦針使用廣泛，臨床上也有許多青光眼患者反應，擔心打瘦瘦針導致視野惡化，「但青光眼本來就會惡化，不見得與瘦瘦針直接相關。」