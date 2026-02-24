帛琉傳統帆船啟航橫跨西太平洋 訂3月抵台
帛琉傳統航海帆船「無私分享號」2月起程，將以傳統自然導航技術航行，13名船員包含2名台灣人，將花約4個月橫跨西太平洋，其間預計3月抵台，屆時海委會等單位將迎接。
海洋委員會今天發布新聞稿說明，「無私分享號」（Alingano Maisu）於2007年建造後，致贈給密克羅尼西亞傳統航海大師Pius “Mau” Piailug（亦尊稱為PapaMau），以感念其畢生無私傳授傳統航海知識的精神。
海委會表示，船名在薩塔瓦爾語中意為「落下的麵包果實之美」，象徵航海智慧如自然恩賜，應在島嶼之間共享，並於世代之中延續傳承。
海委會指出，「無私分享號」此次於2月15日自帛琉啟航，展開橫跨西太平洋的航程，航經台灣、沖繩、關島、塞班、薩塔瓦爾島與雅浦島，再返回帛琉，全程約6200海里，預估花費時約4個月。
海委會表示，該航程循著祖先星象與洋流脈動航向台灣，全程以傳統自然導航技術航行，展現南島民族深厚且精準的航海知識體系。
海委會提到，此次由Papa Mau之子、航海大師Sesario Sewralur領航，率13名來自帛琉、密克羅尼西亞聯邦、美國及台灣等地船員，共同實踐祖先智慧。
海委會指出，Sesario於啟航時表示「One People，One Ocean（共享海洋，共屬一體）」，他強調太平洋島國與南島語族人民，應攜手守護共同的海洋家園，使航程成為復振航海技藝、凝聚海洋文化記憶與永續願景的重要象徵。
海委會表示，參與遠航的2名台灣船員，分別為台東獵人學校基金會亞榮隆．撒可努（Sakinu，中文名戴志強）及杜詩豪，展現台灣與太平洋航海網絡間，日益緊密的文化連帶與實質參與。
海委會指出，「無私分享號」去年曾自帛琉航抵台灣，停泊蘭嶼及台東。今年擴大航程規模，走訪多國港口，預計3月7日抵達高雄港，屆時海委會等單位將迎接「無私分享號」。來台期間「無私分享號」將停靠高雄、台東與花蓮。
海委會表示，此次除實際航行外，將於台灣、日本及密克羅尼西亞各地展開文化交流、教育推廣與社區參與行動，使航海成為跨國對話與世代傳承的重要平台。
