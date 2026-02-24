26家部立醫院春節開特別門診 急診較去年同期降2成、228連假比照辦理

衛福部26家部立醫院今年春節除夕至初五期間，門診開診率近9成、開設1183診次，有效分流急診就醫。依監測結果顯示，急診人次較去年同期減少2成。針對228和平紀念日連假，已提前完成整備規畫，將比照春節應變模式，持續開設內科、家醫科、兒科與慢性病等門診服務，同步強化輕重症分流與病床彈性調度機制。

春節連假期間，衛福部26家部立醫院急診及住院醫療維持24小時正常運作，開設內科、家醫科、兒科及慢性病等門診，並設置傳染病特別門診，針對發燒、呼吸道症狀及疑似傳染病個案提供診療服務，且引導輕症及疑似感染病患優先於門診就醫，降低交叉感染風險，也有效分散急診就醫人潮，減緩急診壓力，同時每日監測急診醫療量能。

監測結果顯示，今年春節除夕至初五期間，整體部立醫院急診就醫人次較去年同期減少2成，進一步分析各地部立醫院就醫情形，東區為643人次，較去年同期減少40%；台中醫院1200人次、南投醫院1477人次、屏東醫院1484人次，均較去年同期減少近30%；桃園醫院4061人次也較去年同期減少21.3%、台北醫院2237人次亦較去年同期減少近20%，展現醫療量能整備與分流機制的具體成效。

進一步研判急診就醫人次下降，促使候床改善、醫療品質與照護效率提升的原因，包含年假期間天氣溫和、未發生大規模流感疫情，呼吸道重症患者減少；同時部立醫院積極規劃春節醫療服務，加開一般門診及特別門診、週日及國定假日輕急症中心（UCC）分流輕症病患，大幅減少急診壓力，且春節期間同步增開病床，有效降低住院滯留情形，並持續維持OPAT（門診抗生素治療）運作機制，縮短住院天數並提升床位周轉效率。

此外，今年健保署春節門診獎勵措施，推升基層診所於年假期間的開診率，民眾可就近就醫，形成社區醫療支持網絡，加上多數民眾於年前已提前返院開藥備藥，亦有效分散假期就醫需求。

醫福會執行長林慶豐說，部立醫院將持續精進春節及連假醫療應變機制，強化門、急診分流及病床調度與社區醫療合作，確保民眾在假期仍可獲得安全、即時且高品質的醫療服務。

針對即將到來的228和平紀念日連假，部立醫院已提前完成整備規畫，將比照春節期間的應變模式，妥善調配門、急診及住院量能，持續開設內科、家醫科、兒科與慢性病等門診服務，同步強化輕重症分流與病床彈性調度機制，將依歷年就醫趨勢預估人流變化、滾動式監測急診情形，必要時啟動應變措施，並與基層診所及社區醫療體系保持密切合作，維持醫療服務穩定運作與照護品質。