年後體重飆升是變胖或水腫？醫建議先別急打「瘦瘦針」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛生福利部新營醫院家醫科醫師侯昂廷。記者謝進盛／翻攝
衛生福利部新營醫院家醫科醫師侯昂廷。記者謝進盛／翻攝

春節過後，不少人發現體重普遍上升1至3公斤，腰圍也明顯變粗。對此衛生福利部新營醫院表示，這多半是「水腫」而非真正脂肪暴增，不必過度焦慮，建議先觀察兩周並恢復規律生活，若體脂與腰圍仍持續上升，再進行專業諮詢。

年後多數人體重較年前增加相當普遍，尤其對於體重數字相當敏感者，更憂心體形走位，對此新營醫院肥胖專科醫師翁靖惠、家醫科醫師侯昂廷說，一般來說，要在一周內增加1公斤純脂肪，理論上需要額外攝取約7700大卡，大家先別慌。

翁靖惠認為，多數人體重飆升其實來自水分滯留，原因有三： 

• 高鹽高碳水飲食：鈉離子會造成鈉水滯留，且每儲存1克肝醣會攜帶約3克水分。 

• 熬夜壓力：作息紊亂會使皮質醇升高，影響鈉水代謝，導致腹部水腫。 

• 脂肪細胞發炎：短期熱量過剩會使脂肪細胞膨脹並產生微發炎，增加組織間水分。

至於為什麼吃太鹹、吃太甜，身體會腫得這麼明顯？侯昂廷說，這跟胰島素很有關係。高碳水飲食會刺激胰島素大量分泌，而胰島素會促進腎臟對鈉離子的再吸收。特別是原本就有胰島素阻抗體質的人，水腫現象會更明顯。

至於坊間近來流行「瘦瘦針」或減重藥物，適合用來消水腫嗎？翁靖惠說，這類藥物（如口服型semaglutide或GLP-1受體促效劑）主要作用是抑制食慾、延緩胃排空並改善胰島素阻抗。雖然對長期降低內臟脂肪有效，但並非專門的消水腫藥物，若只是短期體重波動，未必需要立刻用藥。

該如何讓體態恢復？什麼情況才真的需要醫師幫忙？侯昂廷說，調整飲食結構是關鍵。降低精製澱粉、增加蛋白質比例，有助於穩定胰島素分泌並恢復水分平衡。 

翁靖惠則補充，如果是短期水腫，只要落實低鹽、足量水分與睡眠、規律運動生活調整，通常1至2周內即可改善。但若BMI ≥27、腰圍長期超標（男 > 90cm、女 > 80cm）或已有糖尿病前期，則建議尋求專業評估。

衛生福利部新營醫院肥胖專科醫師翁靖惠。記者謝進盛／翻攝
衛生福利部新營醫院肥胖專科醫師翁靖惠。記者謝進盛／翻攝

