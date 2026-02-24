靠瘦瘦針減下12公斤過年秒復胖 網解答：這是無底洞

最近瘦瘦針很流行，許多減肥人士用瘦瘦針順利減下體重，不過日前有位網友抱怨，瘦瘦針停打後，復胖速度極快，他靠打針瘦了12公斤，沒想到過完年，短短半個月胖了4公斤，讓他疑惑問「有沒有瘦瘦針停針後，復胖速度超快的八卦？」

一名網友在PTT發文表示，他之前靠瘦瘦針，打了3個月瘦了12公斤，但在過年前因為跟團去越南旅遊，所以他停用瘦瘦針，在旅途中正常照三餐吃，還喝了幾罐啤酒，回台灣又逢過年期間，大餐不間斷，因此在短短半個月內又復胖了4公斤。

原PO回過神驚呼「復胖也太快了吧？」因此他又打了瘦瘦針，一整天的食慾下降，只吃幾塊雞肉跟幾顆堅果，起床又瘦了1公斤，讓他疑惑表示「有沒有瘦瘦針停針之後，復胖速度超快的八卦？」

文章曝光後，有網友解答「它又不是改變體質，只是改變你那段時間的食慾」、「你不打針，一天只吃幾塊雞肉跟堅果一樣會瘦」、「打針是幫助你養成良好的飲食習慣，停針如果生活型態照舊，一定會復胖，不然就是一輩子打針」、「因為瘦瘦針只是讓你不想吃飯，你終究要靠意志力」。

還有網友提醒「你這樣是無底洞啊，每月都要噴8000至1萬元打針，然後還不能享受口腹之慾」、「這樣會變成泡芙人（體脂高但外型纖細者）」、「以你這個速度，改變飲食，少碰澱粉跟高熱量食物，一整天只吃兩餐，是可以維持體重的」、「沒有養成習慣沒有用」、「老哥你這個吃法跟瘦瘦針無關，你有攝取酒精，身體會排擠掉正常代謝」。