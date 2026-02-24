快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

聽新聞
0:00 / 0:00

靠瘦瘦針減下12公斤過年秒復胖 網解答：這是無底洞

聯合新聞網／ 綜合報導
瘦瘦針上市後引發熱議，有網友分享，他打瘦瘦針停針後，復胖速度超快。記者胡經周／攝影
瘦瘦針上市後引發熱議，有網友分享，他打瘦瘦針停針後，復胖速度超快。記者胡經周／攝影

最近瘦瘦針很流行，許多減肥人士用瘦瘦針順利減下體重，不過日前有位網友抱怨，瘦瘦針停打後，復胖速度極快，他靠打針瘦了12公斤，沒想到過完年，短短半個月胖了4公斤，讓他疑惑問「有沒有瘦瘦針停針後，復胖速度超快的八卦？」

一名網友在PTT發文表示，他之前靠瘦瘦針，打了3個月瘦了12公斤，但在過年前因為跟團去越南旅遊，所以他停用瘦瘦針，在旅途中正常照三餐吃，還喝了幾罐啤酒，回台灣又逢過年期間，大餐不間斷，因此在短短半個月內又復胖了4公斤。

原PO回過神驚呼「復胖也太快了吧？」因此他又打了瘦瘦針，一整天的食慾下降，只吃幾塊雞肉跟幾顆堅果，起床又瘦了1公斤，讓他疑惑表示「有沒有瘦瘦針停針之後，復胖速度超快的八卦？」

文章曝光後，有網友解答「它又不是改變體質，只是改變你那段時間的食慾」、「你不打針，一天只吃幾塊雞肉跟堅果一樣會瘦」、「打針是幫助你養成良好的飲食習慣，停針如果生活型態照舊，一定會復胖，不然就是一輩子打針」、「因為瘦瘦針只是讓你不想吃飯，你終究要靠意志力」。

還有網友提醒「你這樣是無底洞啊，每月都要噴8000至1萬元打針，然後還不能享受口腹之慾」、「這樣會變成泡芙人（體脂高但外型纖細者）」、「以你這個速度，改變飲食，少碰澱粉跟高熱量食物，一整天只吃兩餐，是可以維持體重的」、「沒有養成習慣沒有用」、「老哥你這個吃法跟瘦瘦針無關，你有攝取酒精，身體會排擠掉正常代謝」。

瘦瘦針 飲食習慣 食慾

延伸閱讀

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

剩餘年菜還堆冰箱？醫警告覆熱「致癌風險」：一類蔬菜最危險

女兒吵著要吃一支290元糖葫蘆 媽媽1招網讚：高級大人

初二回娘家被婆婆指責「這裡才是妳家」 媳見小姑行為怒轟：雙標

相關新聞

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

氣象署表示，未來一周天氣變化快速，陸續會有鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響；預估228連假期間，27、28日全台留意短...

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示北市局處嚴查惡霸行為

近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪...

「威力彩頭獎」是都市傳說？銀行行員曝內幕：處理過一億以上

農曆春節連假向來是彩券熱潮高峰，各地彩券行湧現排隊人潮，不少民眾想趁著年節好運試試手氣，盼能一夕翻身。台灣彩券也不時分享幸運得主的...

車輛拋錨拖吊遭亂開價 律師教這幾招自保：可罰業者最高2500萬

雙北及桃園地區近期接獲不少道路救援拖吊業者疑亂開價狀況，舉凡汽車在烏來山區拋錨，拖吊不到十公里要價10萬元、機車後輪沒氣...

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

小心耳道變溫室！別讓耳機養細菌 醫提醒3重點：最多戴50分鐘

現代人習慣長時間配戴藍牙耳機，不論通勤、上班或追劇都離不開，不過耳鼻喉科醫師張嘉峻近日在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」提醒，長時間配戴入耳式耳機，可能讓耳道環境變得悶熱潮濕，增加細菌與黴菌滋生風險，甚至引發外耳道感染。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。