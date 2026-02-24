新竹寶山水庫蓄水僅3成 經濟部：逢枯水期全台水情正常

根據水利署資料，枯水期以來新竹以南主要水庫降雨量僅歷史同期2成，以蓄水率來看，寶山水庫蓄水率墊底僅3成，不過經濟部次長賴建信強調，經提早應變，全台供水正常，寶山、石門水庫蓄水量都較過去大旱時多，不用過度擔心，明天將召開水情會議檢討全台水情。

水利署今天召開記者會指出，受氣候變遷與極端降雨影響，自去年11月進入枯水期以來，新竹以南主要水庫集水區降雨量雖然僅約歷史同期2成，但枯水期間因降雨減少導致水庫入流降低、蓄水量下降屬正常現象，水利單位自去年6月起提早展開的節水調度與各項防旱整備作業，全台主要水庫蓄水率仍維持在32%至97%以上，全台供水正常。

另外，目前一期稻作已陸續展開整田供灌。

水利署表示，針對新竹地區頭前溪川流量降低情況，已透過石門水庫及永和山水庫加大跨區支援力道，確保民生與產業用水；台中地區則透過大安溪、大甲溪水源聯合運用，提升用水效率；南部地區則啟動曾文南化聯通管調度，靈活調配嘉義、台南及高雄地區水資源。

不過，根據氣象署最新統計，上個冬季西半部累積雨量為1951年以來最少，預估今年3月至5月，雨量偏少至正常，媒體關注後續水情，以及調整水情燈號可能。

根據水利署簡報，新竹寶山水庫蓄水率32%，為全台水庫蓄水量最低。賴建信表示，新竹地區重要水源除寶山寶二水庫，也來自頭前溪，目前處於農業供灌時刻，因此與農水署加強控管，另找水、調水作業都已啟動。至於嘉義地區水庫蓄水也偏低，但嘉義用水除靠蘭潭仁義潭，也透過雲林、台南調控。

他指出，2月底、3月初估有一波鋒面，但春天鋒面系統較小，水利署不會完全據此樂觀期待，一旦降雨，無論下在集水區、下游供灌區，供水均會嚴格調控。

至於燈號調整事宜，賴建信說，會依照水情會議檢討結果，必要時進行調整，真正影響民生水情的是後段橙燈、紅燈，但他也呼籲全年都要節約用水，枯水期也不能只期待鋒面降雨，水利署透過水源調度、總量管制、節水灌溉、人工增雨等方式，爭取枯水期供水穩定。

水利署長林元鵬補充，水利署明天將召開水情會議，頻率約2週一次，燈號變更需和各用水單位在會議共同討論。

賴建信表示，每次水情會議都有專家針對短中長期進行預報，目前各水庫蓄水量仍夠，但台灣水庫蓄水隨四季變化，現在水位較低為正常現象，等到4月清明、梅雨季、颱風季就會有天然雨水挹注，另海淡水等科技造水也可彌補不確定性。

媒體詢問今年有無可能水情緊張到民生限水程度，賴建信說，「大家不要過度擔心」，曾文、烏山頭水庫蓄水量去年12月底才2億多噸，曾文南化連通管1月正式通水，現在（2月24日）尚有2億8000萬噸。

他進一步說，石門水庫現在蓄水量1億7000萬、寶山寶二將近1800萬噸，但這些水庫過去水情緊張（極度枯旱）時幾乎不到千萬噸，他呼籲民眾不要因為河川水位下降而焦慮。

針對今年產業用水趨勢，賴建信表示，今年產業受美國關稅影響，但於此同時，主計總處也調升今年經濟成長率，代表廠房設備稼動率升高，推升用水需求，水利署核配用水計畫時都有掌握，產業也落實節水，今年整體用水估微幅增加。

枯水期應變方面，水利署落實「多找水、多調水、多省水」措施，整體節水調度成效已達7.3億噸以上。在「多找水」方面，優先使用川流水並搭配油羅溪、高屏溪等伏流水每日約81萬噸，加上7座再生水廠每日19萬噸與麥寮海淡廠每日10萬噸等科技造水，並整備每日約75.2萬噸的抗旱水井。

在「多調水」部分，則透過板二計畫、桃園新竹備援管線及曾文南化聯通管等西部供水管網精準調度；而「多省水」則與農業部合作加強農業灌溉管理，並推動產業園區自主節水，以及自來水離峰時段管壓調控以降低漏損。