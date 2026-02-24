本季最小重症個案…3個月大男嬰B流併肺炎 羅一鈞預估「B流超車A流」

疾管署今公布表示，第7周類流感門急診就診計5萬8075人次，另春節連假期間共計新增5例流感併發重症病例及2例死亡案例。不過全球B流占比上升，且本季出現最小流感重症個案，疾管署長發言人林明誠說，目前全國疫苗僅餘約8萬劑，尚未接種65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群要把握機會，也同步擴大新冠疫苗全民接種措施延長至今4月30日。

國內第7周類流感門急診就診計5萬8075人次，較前一周11萬7073人次下降50.4%，主要因春節連假多數門診休診所影響；春節除夕至初五類流感急診就診計1萬9029人次，低於2024年及2025年同期，高峰落於初二，目前未進入流行期。

疾管署防疫辦公室主任呂佳琳表示，春節期間新增5例流感併發重症病例，感染型別為2例H1N1、2例H3N2、1例B型，80%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史；新增2例死亡病例感染型別均為H3N2，均未接種本季流感疫苗，50%具慢性病史。

本流感季累計545例重症病例123例H1N1、401例H3N2、1例A未分型、20例B型，及105例死亡，25例H1N1、78例H3N2、1例A未分型、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占82%為多，83%未接種本季流感疫苗。

防疫醫師林詠青說，本流感季最小的流感重症的個案為北部3個月男嬰本身是有早產的情形，未達可接種年紀，2月初陸續出現鼻塞、流鼻水和咳嗽症狀，二度診所就醫開立口服藥物治療，不過症狀沒有改善。於2月上旬發病後4天出現活動力、食慾下降及嗜睡，並發燒及有胸部X光顯示有肺炎，初步確診為急性細支氣管炎，並收治到加護病房給予氧氣跟抗生素治療，後續流感快篩確定感染B型流感。

林詠青提醒，當然A型跟B型流感症狀大致相同，包括發燒、全身痠痛、頭痛咳嗽、痛疲倦無力等，不過B流特徵特徵除比較常會感染兒童跟青少年外，更容易出現小腿劇烈的痠痛，可能導致急性肌炎、橫紋肌溶解等症狀。

林詠青說，A、B流住院及死亡率並無明顯差別，勤洗手、戴口罩及接種疫苗可以有效預防。

疾管署長羅一鈞指出，流感目前尚未進入流行期，不過預估B流會超車A流，仍預期春天開始能有一小波流感疫情。以過往經驗而言，春季病毒轉換部會超過冬季流感，今年冬天高峰在1月25至31日，單周就診人次超過12萬，目前預估模式為一路下降或持平，還是要看開學後、燈會等人潮流動變化。 疾管署今公布表示，第7周類流感門急診就診計5萬8075人次，另春節連假期間共計新增5例流感併發重症病例及2例死亡案例。記者翁唯真／攝影