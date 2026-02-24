公費抗病毒藥2/28截止 新冠疫苗全民接種延至4/30「尚有102萬劑」

疾管署今公布表示，第7周類流感門急診就診計5萬8075人次，另春節連假期間共計新增5例流感併發重症病例及2例死亡案例。疾管署說明，考量目前國內流感疫情呈下降趨勢，且春節前後均未進入流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件措施將於今年2月28日截止，恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性類流感等病人，仍可使用公費藥劑；而新冠疫苗將擴大全民接種延長至今年4月30日，仍有102萬劑，尚未接種者請及早接種，以降低感染及重症風險。

國內第7周類流感門急診就診計5萬8075人次，較前一周11萬7073人次下降50.4%，主要因春節連假多數門診休診所影響；春節除夕至初五類流感急診就診計1萬9029人次，低於2024年及2025年同期，高峰落於初二，目前未進入流行期。

疾管署提醒，目前全球流感陽性率下降，惟鄰近韓國及日本近期處高點，全球主要流行型別為A型，另B型流感占比上升。而國內截至今年2月23日，公費流感疫苗接種數約674.8萬人次，全國疫苗僅餘約8萬劑，尚未接種65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群要把握機會。

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規畫全國約4000家合約醫療機構詳見疾管署全球資訊網或疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖。民眾如有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應盡速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

疾管署長羅一鈞說，流感目前尚未進入流行期，不過預估B流會超車A流，仍預期春天開始能有一小波流感疫情。以過往經驗而言，春季病毒轉換部會超過冬季流感，今年冬天高峰在1月25至31日，單周就診人次超過12萬，目前預估模式為一路下降或持平，還是要看開學後、燈會等人潮流動變化。

另國內新冠疫情目前尚處低點波動，春節連假期間共計新增1例新冠併發重症本土病例及1例本土死亡案例。惟全球近期新冠病毒陽性率略升，其中西太平洋區署明顯增加；鄰近的中國、香港、日本、韓國疫情呈下降或持平，另紐西蘭疫情上升，歐洲疫情於低點。

全球目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家地區如中國、日本及南韓則以NB.1.8.1占比為高。而國內截至今年2月23日，新冠疫苗接種累計約166.2萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.2萬人次。

疾管署指出，因應國際新冠疫情上升，且考量近2年國內夏季均有發生新冠疫情，為提早防範夏季可能疫情，降低民眾感染後併發重症及死亡風險，經疾管署提案諮詢衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP，決定新冠疫苗擴大全民接種延長至今年4月30日，呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。