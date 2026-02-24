亞洲球王一哥盧彥勳談「生於奮鬥」 從淚灑球場到學會與失敗共處

亞洲球王一哥盧彥勳年輕時追求完美，只要有一球打不好，或輸了比賽常淚灑球場，但歷經國際賽場洗禮後，他學會與失敗共處，「不可能每一球都完美，關鍵在於如何面對失誤、持續前行。」台北榮總每月舉辦大師講壇，邀請各界知名人物到院演講，今特別盧彥勳及哥哥盧威儒，以對談方式暢談「生於奮鬥」，這也是盧彥勳首次到醫院演講。

「網球的開端是由哥哥帶領，且父母被運動薰染，認為運動的小孩不會變壞。」盧彥勳說，他出身普通家庭，小時候，網球只是娛樂、消耗精力、與同學一起玩的運動，但那時就對網球的所有事物感到十分執著，雖然父母仍希望他讀書、有好的成績，但他堅持打網球，過程中也歷經抗爭與衝突。所幸，父母沒有認為「運動就是頭腦簡單、四肢發達」的觀念，讓他有機會繼續打網球。

盧彥勳回憶，小時候打球時，只要失誤、打不好就情緒潰堤、摔球拍，在12歲前在場「哭了好多次」。為改善情緒管理，他13、14歲時開始與台大的心理老師會談，一個月一次聊聊天，學習將焦點放在「打好的9球」，而非糾結於「失誤的1球」，不要鑽牛角尖。

盧彥勳坦言，職業賽場常常是輸多勝少，但只要還在場上，就仍有翻盤機會，這種「在失敗中尋找勝機」的想法，成為他生涯最重要的養分，更是紮實基本功的能力展現。就像是現在退役後成為教練，在教導學生時，不是只有傳承怎麼樣勝利，而是面對失敗時，心理如何可以快速轉變。

盧彥勳父親為從事活雞中盤商生意，改善了家中的經濟情形，讓孩子可以上大學，盧彥勳因而有「Chicken Catcher Lu」（抓雞盧）的暱稱。盧彥勳於國際賽場上，知名比賽包括2008年北京奧運，擊敗前世界球王Andy Murray（安迪·莫瑞），以及2010年溫布頓闖進八強、擊敗Andy Roddick（安迪·羅迪克）。

談及溫布頓擊敗前世界名將Andy Roddick一役，盧彥勳說，比賽前教練告訴他，外界不看好他可以獲勝，但不論勝負，比賽時精神狀態都要全力以赴，充滿奮戰精神。因此，比賽的真正關鍵是在破發點、關鍵分時，堅持做自己最有把握的事，不被情緒與外界干擾帶走節奏。他強調，頂尖選手在面對比賽壓力時，不會做天馬行空的事情，一定是回到基本功與既定策略，「把最有把握的東西，放在最關鍵的時刻」。

盧彥勳哥哥盧威儒說，20、30年前，台灣沒有任何一位男性網球職業選手站在世界的舞台上，當父親看到盧彥勳17歲時，世界青少年網球排名第三，認為應培養盧彥勳站上世界網壇，但爸爸突然因心肌梗塞驟逝，「當時，大家可能都覺得盧家完蛋了」，但當時中研院長李遠哲願意支持，因此，他和盧彥勳給了自己3年時間，竭盡所能去努力，所幸，最後獲得好的成績。

2010年盧彥勳打進溫布頓網球錦標賽8強時，正值父親過世10年，真的感動人心。但盧彥勳坦言，成名後外界關注帶來巨大壓力，剛開始很不習慣，如到餐廳用餐時，店家會多送一盤菜，或有人幫忙埋單，在2011、2012年時，他一度對比賽失去樂趣，但隨著心境轉變，他學會將外界的支持視為力量，而非負擔，「這是我為什麼熱愛這片土地，因這裡是人情味最重的地方」。

台北榮總院長陳威明說，盧彥勳是屏東人，沒有顯赫的家庭背景，但都生於奮鬥、靠著努力，條條大路，邁向成功，這是他非常感動的一個故事。盧彥勳退役後，積極投入基層培訓與國際交流，在台北、台南、高雄等地打造網球訓練平台，讓台灣成為亞洲網球訓練與賽事重鎮。他強調，傳承不只教技術，更是分享如何面對失敗、轉化壓力。

運動醫療方面，盧彥勳高度肯定健保制度的便利與完整，因相較歐美做一次磁振造影檢查動輒2、3千美元檢查費用，台灣醫療對運動員而言是重要後盾。但他指出，運動醫學專業仍需更多投入與制度支持，包含培養更多專職運動防護員、建立合理待遇與長期發展環境，才能真正支撐職業運動產業成長。