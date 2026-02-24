國際諾羅疫情升溫創5年新高 羅一鈞曝8成腹瀉群聚事件為諾羅所致

疾管署今公布南韓、日本及英國諾羅病毒感染疫情持續上升，疫情為近5年最高，另中國、香港近期腹瀉病例亦增加，義大利冬季奧運亦傳出諾羅病毒感染群聚疫情。疾管署長羅一鈞說明，我國已流行1年半，歐美這邊才剛開始流行1年左右，所以已經滿多人都得過且已經有一些免疫力抵抗力，因此春節疫情看起來比去年明顯趨緩。

依據疾管署監測資料顯示，國內今年第5周腹瀉門急診就診14萬2814人次，第6周腹瀉門急診就診17萬1756人次，春節連假前腹瀉疫情呈上升趨勢，另國內第7周腹瀉門急診就診8萬308人次，較前一周17萬1756人次為低，主要因第7周適逢春節連假，多數門診休診所影響，此外除夕至初五，腹瀉急診就診人次為1萬5597人次占急診總人次約為10.1%。

全國近4周共接獲122起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒31件占83.8%為多。國際疫情部分，南韓、日本及英國諾羅病毒感染疫情持續上升，疫情為近5年最高，另中國、香港近期腹瀉病例亦增加，義大利冬季奧運亦傳出諾羅病毒感染群聚疫情。

羅一鈞說明，近2年是屬於諾羅病毒流行比較高峰，主要是從前年開始全年的春天夏天開始。諾羅型別有明顯轉變，成為一個新型諾羅病毒好發侵犯成人，而且會引起比較劇烈的嘔吐跟腹瀉，所以前年下半年一直到去年整年，事實上都是新型病毒流行，所以去年春節也經歷過一波很大的腹瀉疫情。

羅一鈞說，單周就診人次有超過20萬人次，而且也引發了很多餐廳的群聚案例，不過因我國已流行1年半，歐美這邊才剛開始流行1年左右，所以已經滿多人都得過且已經有一些免疫力抵抗力，因此春節疫情看起來比去年明顯趨緩。今年上半年還是處於警戒狀況，且特別是2、3月應該都是好發月份，一定要注意這個飲食的衛生跟洗手。

腹瀉群聚案件致病原以諾羅病毒為多，該病毒傳染力強且低病毒量即可致病，潛伏期約10-50小時，任何年齡層都可能因食入或接觸受污染的食物、飲水或物體表面，以及吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫而感染，臨床常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形。

疾管署提醒，民眾如廁後、進食或準備食物前應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製菜餚及食物貯存注意飲食衛生，生熟食分開處理，且應避免生食生飲，食物澈底煮熟後再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產）。如有腹瀉、嘔吐等不適症狀，請盡速就醫及落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險；餐飲及旅宿業者務必落實廚房環境消毒與清潔，並加強員工健康管理，如有疑似腸胃炎症狀請暫停工作，並於症狀解除48小時後才可上班。

此外，處理受汙染的器物表面如地面、門把等前應戴上手套與口罩，以20c.c.漂白水加1公升清水1000ppm擦拭；患者嘔吐物及排泄物應以100c.c.漂白水加1公升清水5000 ppm消毒清理，稀釋漂白水應當天配製並標示日期，必須加蓋並避免陽光照射，未使用完應於24小時後丟棄。旅遊返國後如有不適症狀應儘速就醫，並向醫師告知旅遊與接觸史，以利及早診斷與治療。