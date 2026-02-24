桃園農業改良場發表「水稻三劍客」 助農民因應氣候異常
農業部桃園區農業改良場下午由農業部科技司司長李虹曦、桃園農業改良場長王毓華出席發表「水稻三劍客」因應近年氣候暖化、降雨不均、循環減碳、減藥省工等趨勢，育成水稻品種「桃園5號」、「桃園6號」及「桃園7號」，以應對上述各項不同的農業挑戰，並提供農友更具韌性、永續與安心栽培的新選擇。
