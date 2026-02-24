車輛拋錨拖吊遭亂開價 律師教這幾招自保：可罰業者最高2500萬
雙北及桃園地區近期接獲不少道路救援拖吊業者疑亂開價狀況，舉凡汽車在烏來山區拋錨，拖吊不到十公里要價10萬元、機車後輪沒氣也被開價5萬多元。律師建議，若遇業者哄抬價格，車主可以拒絕拖吊，主管機關也能罰業者2500萬元以下罰鍰；建議民眾若遇到拋錨等狀況，可洽信用卡、產險公司或車廠救援。
律師楊閔翔、王嘉涓表示，當業者於電話報價，車主表示同意時，消費契約就成立了，業者到場後不得單方面哄抬價格，否則為民事上的債務不履行，車主得當場拒絕讓業者拖吊，業主也可能違反消費者保護法第4條及公平交易法第25條等規定。
同時，依公平交易法第42條，對於違反前開規定的業者，主管機關得對業者處5萬元以上、2500萬元以下的罰鍰。
楊閔翔、王嘉涓也說，若業者到場後坐地起價、惡意哄抬價格，甚至威脅扣車，則可能涉及刑法上恐嚇取財等罪嫌，當車主遇到此情形可以報警由警方介入，或撥打1950消費者保護專線、到各地方政府消費者服務中心提起申訴尋求協助，此外，還能向公平交易委員會檢舉不肖業者。
為了避免遇到不肖的拖吊業者，楊閔翔、王嘉涓建議民眾，可以尋求信用卡、產險公司或車廠提供的特約道路救援，民眾於請求業者道路救援前，也務必先留意業者的資訊如公司名稱及地址是否公開透明，再者，若是在國道、省道及快速道路，可以分別上高速公路局及公路局的官網尋找明確的收費標準。
另外，若以電話或訊息聯繫業者，務必電話錄音，或截圖對話內容，並要求業者到場後提供書面的報價單或契約，且民眾在簽署相關文件前，應確認完全了解文件的內容。
