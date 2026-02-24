因應枯水期挑戰 水利署明召開水情會議
全台水情進入枯水期末端考驗，經濟部24日指出，受惠已完工的珍珠串發揮調度功效，與「多找水、多調水、多省水」三對策，目前全台蓄水率維持在32%至97%之間，各地供水正常。為因應未來一季雨量預測偏少至正常，水利署預計25日召開水情會議，滾動式檢討各地水情燈號。
水利署表示，去年11月入冬以來，新竹以南降雨量僅為歷史平均的20%，加上正值春耕整田期，用水需求較大，水庫水位下滑屬正常現象。統計顯示，整體節水調度成效已達7.3億噸以上。水利署署長林元鵬分析，每年2、3月為水情最艱困時段，雖今年春雨延遲，但依氣象預報，2月底至3月初將有華南雲系鋒面抵達，屆時有望緩解河道取水壓力；目前雖無特定升級燈號計畫，仍將視會議結果滾動檢討。
經濟部次長賴建信強調，現階段目標是透過調度與總量管制維持穩定，除非進入橙燈或紅燈階段，否則不會對民生產生嚴重影響。賴建信以南部供水為例，曾文南化聯通管大幅提升韌性，在過去枯水期12月底時，蓄水量可能不到3億公噸，但今年2月24日，曾文水庫蓄水量仍維持在2.8億公噸左右；此外，德基與石門水庫蓄水狀況也優於過往枯旱時期，呼籲大眾不必過度焦慮。
針對產業用水動向，賴建信說明，儘管半導體擴廠與經濟成長推升用水需求，但相關變動均在既有用水計畫掌握中。水利署補充，產業園區正積極落實自主節水，今年1月統計顯示，園管局省水5.7%、南科省水7.05%，竹科與中科則各省水5%。未來也將持續推動科技造水，目前已有7座再生水廠及麥寮海淡廠投入供應，每日分別供應19萬噸與10萬噸水量，另有16座正在規劃與興建，目標在2034年達到每日供應60.69萬公噸，以應對氣候的不確定性。
