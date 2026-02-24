快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

因應枯水期挑戰 水利署明召開水情會議

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部次長賴建信（右2）主持最新水情及供水展望記者會。圖／經濟部水利署提供
經濟部次長賴建信（右2）主持最新水情及供水展望記者會。圖／經濟部水利署提供

全台水情進入枯水期末端考驗，經濟部24日指出，受惠已完工的珍珠串發揮調度功效，與「多找水、多調水、多省水」三對策，目前全台蓄水率維持在32%至97%之間，各地供水正常。為因應未來一季雨量預測偏少至正常，水利署預計25日召開水情會議，滾動式檢討各地水情燈號。

水利署表示，去年11月入冬以來，新竹以南降雨量僅為歷史平均的20%，加上正值春耕整田期，用水需求較大，水庫水位下滑屬正常現象。統計顯示，整體節水調度成效已達7.3億噸以上。水利署署長林元鵬分析，每年2、3月為水情最艱困時段，雖今年春雨延遲，但依氣象預報，2月底至3月初將有華南雲系鋒面抵達，屆時有望緩解河道取水壓力；目前雖無特定升級燈號計畫，仍將視會議結果滾動檢討。

經濟部次長賴建信強調，現階段目標是透過調度與總量管制維持穩定，除非進入橙燈或紅燈階段，否則不會對民生產生嚴重影響。賴建信以南部供水為例，曾文南化聯通管大幅提升韌性，在過去枯水期12月底時，蓄水量可能不到3億公噸，但今年2月24日，曾文水庫蓄水量仍維持在2.8億公噸左右；此外，德基與石門水庫蓄水狀況也優於過往枯旱時期，呼籲大眾不必過度焦慮。

針對產業用水動向，賴建信說明，儘管半導體擴廠與經濟成長推升用水需求，但相關變動均在既有用水計畫掌握中。水利署補充，產業園區正積極落實自主節水，今年1月統計顯示，園管局省水5.7%、南科省水7.05%，竹科與中科則各省水5%。未來也將持續推動科技造水，目前已有7座再生水廠及麥寮海淡廠投入供應，每日分別供應19萬噸與10萬噸水量，另有16座正在規劃與興建，目標在2034年達到每日供應60.69萬公噸，以應對氣候的不確定性。

水利署

延伸閱讀

春雨不來蘭潭淹沒區巫家古井露頭 水情吃緊水利署調度控管出水

南部枯水期 農田水利署高雄管理處：已啟動輪灌機制

水庫有秘境 行家點名北中南9水庫要這樣玩

鍾東錦跟卓榮泰「咬耳朵」爭取 天花湖水庫可望4月定案

相關新聞

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 指示北市局處嚴查惡霸行為

近日雙北桃園接連發生高價拖吊爭議，有女車主年初二到烏來出遊，車拋錨找拖吊不到十公里被要價十萬元；桃園也有女騎士因機車後輪...

年後甩肉啦！專家警告「破除三大迷思」：別卯起來練

馬年開春後，許多民眾勢必會回到健身房，重新鍛鍊身體，形成年後特有的微型健身潮。然而專家警告，重訓這時別亂練？配搭運動還有特定撇步？這三大迷思，幫助你輕鬆甩肉不受傷。 「減肥告急！」「來健身房還債

「威力彩頭獎」是都市傳說？銀行行員曝內幕：處理過一億以上

農曆春節連假向來是彩券熱潮高峰，各地彩券行湧現排隊人潮，不少民眾想趁著年節好運試試手氣，盼能一夕翻身。台灣彩券也不時分享幸運得主的...

高齡大型車駕駛「超時」裁罰金額下修 最快5月實施

過去大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，考量長期缺工困境，因此放寬至68歲，但限制行駛時間從上午6時至晚間6時。交通部...

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

今天中午12時37分宜蘭近海發生規模5.6地震，地震深度66.8公里，不少民眾均收到國家警報簡訊。中央氣象署地震測報中心...

剩餘年菜還堆冰箱？醫警告覆熱「致癌風險」：一類蔬菜最危險

過年後人們家裡經常留下許多剩餘的年菜。婦產科主治醫師邱筱宸發文，稱年菜經過反覆加熱後，不僅營養會被破壞殆盡，深綠色蔬菜更可能產生致癌物亞硝胺、增加罹癌風險，她呼籲應用「分裝加熱」的方式，才能有效殺除菜色裡的細菌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。