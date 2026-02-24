「威力彩頭獎」是都市傳說？銀行行員曝內幕：處理過一億以上

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在網路上發文，好奇是否真有銀行行員辦理過威力彩頭獎兌領，引發熱議。本報資料照片
農曆春節連假向來是彩券熱潮高峰，各地彩券行湧現排隊人潮，不少民眾想趁著年節好運試試手氣，盼能一夕翻身。台灣彩券不時分享幸運得主的故事，卻仍有人對中獎真實性抱持懷疑，而近日有網友在網路上發文，好奇是否真有銀行行員辦理過威力彩頭獎兌領，引發熱議，隨後更有自稱銀行從業人員現身回應，直言「樂透是真的」。

一名網友近日在Dcard上發文表示，每當看到有人抱回威力彩頭獎的新聞，心中總忍不住懷疑真實性，甚至直言「都覺得是騙人的」。因此，他好奇詢問是否有銀行行員曾實際辦理過頭獎兌領流程，同時也分享自己曾兩度親眼見過統一發票千萬特別獎得主，認為發票中獎確有其事，卻對樂透頭獎仍存疑引發討論。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，不少人分享身邊案例力證中獎真實性，「我們大樓樓下就有人中過，但不知道多少，直接搬家，家具跟東西大多都沒有帶走，直接去買透天了」、「鄰居的弟弟中過10億內的，全家移民了」、「是真的，我有朋友中過，常常請我們幾個好友吃喝玩樂」、「父親好幾年前中了，現在已全家移民澳洲」、「看過，所以我還在買」、「是真的有，所以我爸爸買了一輩子，他本人在很久以前中過樂透二獎不知道一次還兩次反正差點真的中頭獎」，試圖打破外界對頭獎真實性的質疑，也讓相關話題持續延燒。

有部分網友對此仍抱持懷疑態度，直言「覺得這個真的是台灣大謎團之一，值得國家解密一下！不用拿個資法來搪塞」、「我是不信啦，台灣人如此愛炫耀的民族性，樂透從2000年到現在也26年了，這麼多的頭獎得主，沒有任何一個上過新聞，你覺得有可能嗎」，更有人懷疑「覺得是詐騙+1，應該要強制得獎者露面，彰顯公正性」，甚至表示「反正我沒親自中過我都覺得是假的」，讓樂透的公信力話題再度浮上檯面。

然而，貼文下方也釣出自稱銀行行員的網友現身說法，有人認為「樂透是真的，我是中信員工，處理過一億以上的中獎金額，其他的沒辦法說了」，強調因內規限制無法透露細節。另一名行員則分享曾見過500萬元頭獎案例，表示「兌獎人是一個每天來存錢的小攤販商...刷之前我就看到TOP三個字」，完稅後實領仍有400萬元，讓他印象深刻。

綜觀討論，從質疑造假到親身見證，反映出高額獎金背後的想像與不信任並存。對部分民眾而言，樂透象徵一夕翻身的希望，但在資訊不對稱與個資保護機制下，神祕感也成為質疑滋長的溫床，比起真假爭辯，更值得關注的是理性投注與風險意識。

樂透 威力彩 頭獎 特別獎 詐騙 理財 風險 春節 彩券行 統一發票

